¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Ûµ¬³Ê³°¿·¿Í¥¨¥É¥Ý¥í¥±¥¤¥ó¡Ö¥ì¥¤¥¨¥¹¡õÃ£¡õ·»¡×¤Îà¤¤¤¤¤È¤³¼è¤êá¤ÇÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦¥¨¥É¥Ý¥í¥±¥¤¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬Áá¤¯¤âÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¡¢Íèµ¨£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹£±£¹£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£°£³¥¥í¤ÎÂç·¿¿·¿Í¤Ï£²£´Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿ÍÆþÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ä·ª»³±Ñ¼ù£Ã£Â£Ï¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡á£¶£´¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ð¤Ì¤±¤¿¡Ö¥È¡¼¥¯ÎÏ¡×¤È¡Öµ´¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤â¥¹¥¿¡¼À¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£²£°£°£°¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥¨¥É¥Ý¥í¤Ï¡ÖÂç³Ø»þÂå¤«¤é¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¡£¡Ö¥ì¥Õ¥È¿åÃ«·¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¨¥É¥Ý¥í·¯¡¢¥é¥¤¥ÈËüÇÈ·¯¡£Ì´¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³«Ëë°ì·³¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤ò´Þ¤áµåÃÄ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¥¨¥É¥Ý¥í¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÎ¥¤ì¤·¤¿µ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÊª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Âç³Øºß³ØÃæ¤«¤é¡Ö²øÎÏ½õ¤Ã¿Íµé¡×¤È¸Æ¤ÓÀ¼¤Î¹â¤«¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¡£º£Ç¯£¸·îËö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÂÐÂç¾¦Âç¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Î¾Íã£¹£¸¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ëÂçºå¡¦Æî¹Áµå¾ì¤Ç¾ì³°ÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤Ï¶áµ¦Âç¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½ºå¿À¤Î¼çË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ°ÊÍè¤ÎÆÃÂçÃÆ¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÈôµ÷Î¥¤Ê¤éµ±¡Êº´Æ£¡Ë¤è¤ê¾å¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡Ö¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹µé¤ÎÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤âÂ³¤±¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥¿¥ë¤â¶¯¿Ù¤À¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤â¡ÖÀ¸¿è¤Î´ØÀ¾¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡£Á´Á³¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÍ¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï¡×¤Èà¥¨¥É¥Ý¥íÀáá¤òÏ¢È¯¡££²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µåÃÄ¼çºÅ¤Î¿©»ö²ñ¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¡Ø¤¤¤º¤ìËÍ¤¬¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢ÂçÃÀÉÔÅ¨¤Ë¤âÇØÈÖ¹æ£±¤ÎÁµ¾ù¤òÍ×µá¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢ËÜµòÃÏº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë¤¢¤ë¿äÄêÈôµ÷Î¥£±£³£µ¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Î¡Ö£Ó£Î£É£Î£Ê£Ï¥Ü¡¼¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°Õ³°¤È¤¤¤±¤½¤¦¤ä¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È¤Þ¤ÀÃ¯¤âÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÇµåÄ¾·â¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ö¤ê¤âº£µ¨¥Á¡¼¥à¤Î¼çÎÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¥×¥í¸þ¤¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·»¤Ï¡Ö£Ò£É£Ó£É£Î¡×¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë³ÊÆ®²È¤Î¥¨¥É¥Ý¥í¥¥ó¥°¡£¤½¤Î·»¤«¤é¤â¡Ö¶¯¤¤¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤ò³Ø¤Ó¡ÖÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤â¤¦ÂÇ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥É¥Ý¥í¡£¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÈÃ£¡¢¤µ¤é¤Ë·»¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤ÇÍèµ¨¤¤¤¤Ê¤êºÍÇ½¤¬³«²Ö¤¹¤ë¤«¡£µ¬³Ê³°¿·¿Í¤ÎÁ¥½Ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£