¡Úºå¿À¡Û¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Îà¥Æ¥é¥¹ÀÊÀßÃÖáÏÀÁè¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤±Èþ¤·¤¤µå¾ì¤Ë¡Ä¡×£Ï£Â¤é¤âÊú¤¯»×¤¤
¡¡ÅÁÅý¤«¡¢ÊÑ³×¤«¡½¡½¡£ºå¿À¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ø¤Î¡Ö¥Æ¥é¥¹ÀÊÀßÃÖ¡×¤ò½ä¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢ÅöÌÌÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£±£¸Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÉÔÆ°¤Î£µÈÖÂÇ¼Ô¡¦Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÏµåÃÄ¥µ¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÎÀßÃÖ¤òÍ×Ë¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¡£Æüº¢¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÊÂÖÅÙ¤ò´Ó¤¯ÇØÈÖ¹æ£³¤¬°Õ¤ò·è¤·¤ÆÀ¤¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢½Å¤ß¤ò¤â¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Ë¼õ¤±¤È¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤ÈÊÂ¤Ö£±£²µåÃÄ¶þ»Ø¤Îà¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥º¥Ñ¡¼¥¯á¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¤âÍèµ¨¤«¤é¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£Åê¹âÂÇÄã¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬Ç¯¡¹¿Ê¤à£Î£Ð£Â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸×¤ÎËÜµòÃÏ¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆâÌî¤Î¹õÅÚ¤È³°Ìî¤ÎÅ·Á³¼Ç¤ÎÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡£±¦Íã¤«¤éº¸Íã¤Ø¶¯Îõ¤Ë¿á¤ÉÕ¤±¤ëÉÍÉ÷¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÄ§¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±µå¾ì¤À¤¬¡¢±¦Ãæ´Ö¤Èº¸Ãæ´Ö¤¬¶ËÃ¼¤ËËÄ¤é¤ó¤À¤¹¤êÈ¾õ¤Î·Á¾õ¤âÂ¾µå¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡Ö¥ï¥ó¥¢¥ó¥É¥ª¥ó¥ê¡¼¡×¤Î¸ÄÀ¤À¡£
¡¡ºå¿À¤ÎÁ°£Ï£Â²ñÄ¹¡¦ÀîÆ£¹¬»°»á¡Ê£·£¶¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¡¢¤³¤Îµå¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï£±£´ºÐ¤Î»þ¡£Ê¡°æ¡¦¼ã¶¹¹â¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿£²ºÐÇ¯¾å¤Î¼Â·»¤¬¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¡¢±þ±ç¤Î¤¿¤á»°ÎÝ¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊºÇ¾åÃÊ¤Ë¹ø¤ò²¼¤í¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Â¾µå¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ï¿´¤ò°ìµ¤¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤³¤Îµå¾ì¡ª¡¡´Ý¤¤¡ª¡×
¡¡¿¿²£¤«¤éÄ¯¤á¤ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î³°Ìî¤Ï¡Ö±¦Ãæ´Ö¡Áº¸Ãæ´Ö¡×¤¬Âç¤¤¯ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ë¤ÇàÈ¾±ß¾õá¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤Î°ÒÍÆ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢Ìîµå¤Ø¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¸å¤ÎÏ²Â®¤Î½ÕÃÄ¼£¤Ï¡¢£¶£°Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿º£¤âÆ±µå¾ì¤Î¡Ö¼ç¡Ê¤Ì¤·¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¥Ê¥¤¥ó¤¿¤Á¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¡¢ºå¿ÀµåÃÄÆâ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£µå¾ì¤ÎÆÃÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¿ôÇ¯´ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÊÔÀ®Êý¿Ë¤âÊÑ¹¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±Èþ¤·¤¤µå¾ì¤ËÍ¾·×¤Ê¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âµåÃÄ£Ï£Â¤ò´Þ¤á¤Æº¬¶¯¤¤¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤â¡¢¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¾Ìç¥³¡¼¥¹¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¡×¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¹Ã»Ò±à¤Îà¥¯¥»¤Î¶¯¤µá¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå¤Ø²¿¤ò°ä¡Ê¤Î¤³¡Ë¤·¡¢²¿¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤Ì¿Âê¤Ï¤³¤³¤Ë¤â¤¢¤ë¡£