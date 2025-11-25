¡ÖÇØÃæ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¡×µð¿Í¡¦ÌçÏÆÀ¿¤¬¡ÈÄ¹ÌîÎ®¡É¤ÇÍèµ¨µÕ½±¤Ø¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢¡ÈÄ¹ÌîÎ®¡É¤ò¶»¤Ë¡¢£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎµÕ½±¤òÀÀ¤Ã¤¿¡££²£³Æü¤Ë°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ä¹Ìî¤È¤Ï¡¢ÆþÃÄ¤«¤é£³Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£¡Ö´Ö¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤½¤Î°ì¸À¤¬ËÜÅö¤Ë»É¤µ¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÇØÃæ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾Êý¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Þ¤Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¡×¡£°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢À®Ä¹¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡¡ÈÉÔ¸À¼Â¹Ô¡É¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ì£¸£±»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¤Ï¤È¤â¤Ë¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¡££µ·î¤ËÉÔ¿¶¤Ç½é¤Î£²·³¹ß³Ê¤â·Ð¸³¤·¡¢¡ÖÃ±½ã¤Ë¼ÂÎÏÉÔÂ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£º£¥ª¥Õ¡¢Áö¹¶¼é¤Ç²ÝÂê¤ÏÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ê·ë²Ì¤¬¡Ë½Ð¤Æ¤«¤é¤Ç¡×¡£¸½¾õ¡¢Íèµ¨³«Ëë¤ÇÄê°ÌÃÖ¤¬¶õ¤¯ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡£Ç¥¿¥¦¥ó¤Ç¡ÖÌçÏÆ¡ß¹Ã»Ò±àÌ´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¹Å¼°Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àµå»ù¤¿¤Á¤È¸òÎ®¡£¡Ö¾ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¥°¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¿§¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ó¥É¤ò¼«Èñ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£µå»ù¤¿¤Á¤Î´üÂÔ¤Ë¤â±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë