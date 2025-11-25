²ÐºÒ¤Ç»àµî¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡¢ÌîÂÀ¤¤À¼¤¬Éð´ï¤Î±éµ»ÇÉ¡¡º£¸å¤âÂ¸ºß¤¬Áý¤¹¤Ï¤º¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤À¤Ã¤¿
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡¢ËÜÌ¾¡¦ÊÒ²¬ÆóÏº¡á¤¸¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬£²£´Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÅì°Ë¶½¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¡££¶£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡°ì¸À¡¢È¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖµµÂ¢ÅÐ¾ì¡ª¡×¤ÈÊ¬¤«¤ë¡¢¤è¤¯ÄÌ¤ëÆÃÄ§¤¢¤ëÀ¼¡££±£¶Ç¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡±Ç²è¡Ö¤Õ¤·¤®¤ÊÌ¨¤ÎÊª¸ì¡×¡Ê£±£´Ç¯¡¢À®Åç½Ð´ÆÆÄ¡Ë¤ÇµÈ±Ê¾®É´¹ç¡Ê£¸£°¡Ë¤È¶¦±é¡£¼ç¿Í¸ø¤Ë¡ÖÅ¥ËÀ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤ª¿Í¤è¤·¤ÎÅ¥ËÀÌò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¿Í¤Ç¤Î»£±ÆÍ½Äê¤¬¡¢µÈ±Ê¤µ¤ó¤¬Íè¤é¤ì¤Æ¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢µÈ±Ê¤¬¸ý¥Ñ¥¯¤ÇÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é»Ò¶¡¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥À¥ßÀ¼¤Ç¡×¡£¤½¤ì¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌîÂÀ¤¤À¼¼Á¤ÏÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¥®¥ç¥í¥ê¤È¤·¤¿ÌÜ¤Ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¡¢Âç¾®Ìä¤ï¤Ê¤¤Ìò¤Ø¤ÎÃµµæ¿´¡££±£·Ç¯¡¢¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¤Î²ÎÉñ´ì¸ø±é¤Î·àÃæ¤Ç±é¤¸¤¿·ã»÷¤Î¥Ô¥³ÂÀÏº¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÈËÜ²È¡É¤¬¶î¤±¤Ä¤±ÉñÂæ¶¦±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÀ¼¤ËÍê¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£²ÎÉñ´ì³¦¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤Ø¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¡£ÌôÌ£¤Î¥ï¥µ¥Ó¤Î¤è¤¦¤ËÉñÂæ¤òÄù¤á¤é¤ì¤ëµµÂ¢¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï°ìÁØ¡¢Áý¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤Û¤É²á¹ó¤Ç¤â¼¡¤ÎÉñÂæ¤Î³«Ëë¤Ï¶á¤Å¤¯¡£»õ¤ò¤¯¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÈá¤·¤ß¤ËÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÆâÌî¡¡¾®É´Èþ¡Ë
¡¡¢¡ÊÒ²¬¡¡µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡ËËÜÌ¾¡¦ÊÒ²¬ÆóÏº¡££±£¹£¶£±Ç¯£¹·î£±£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢·»¤Ï£¶ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡££¶£µÇ¯²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×Å·Àî²°µÁÊ¿¤Î»Ò¤Ç½éÉñÂæ¡££¶£¹Ç¯²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÊÛÅ·¾®ÁÎ¡×ÃúÃÕ»°µÈ¡¢¡Ö½õÏ»¡×Ãã²°²ö¤ê¿·¼¡¤Ç£´ÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡££¹£µÇ¯¤ËÌ¾Âê¾º¿Ê¡£ºÊ¤Ï¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÀÈþ¤µ¤ó¡£²°¹æ¤Ï¾¾Åç²°¡£