¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡¡Ä¶Â®»Å¾å¤²WBC¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡ÖÂÎ¤À¤±¤ÏËüÁ´¤Ë¡×¥ª¥Õ¤â»ø¥â¡¼¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥È¿¶¤êÂ³¤±¤ë
¡¡¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òË¬¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¡È»ø¥â¡¼¥É¡É¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ä´À°¤ËÅØ¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÍèÇ¯3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤è¤ê¤âÌó1¥«·î¶á¤¯Áá¤¯¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡ÖÁá¤á¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ½àÈ÷¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î¾®±à¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤ËÆ°¤Â³¤±¤ë¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¡£ÍèÇ¯3·î5Æü³«Ëë¤ÎWBC¤Ç¡¢ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¡ÊWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Îý½¬¤Ïº£¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¤Ð¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç´ª¤È¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ°¤±¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤À¤±¤ÏËüÁ´¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¡×
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥ª¥Õ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ø¤Î»²²Ã¤âÁý¤¨¤ë»þ´ü¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾®±à¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÌµµÙ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¹½¤¨¤À¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊµåÃÄ¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê½àÈ÷¤Ï¡ËÁá¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Â¾¤Î»ø¸õÊä¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤â¡¢»É·ã¤È¤¹¤ë¡£15¡¢16Æü¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÄ´À°Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¸ò´¹¤·¡¢¹Í¤¨¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¡£WBC³«Ëë¤¬¡¢3·î27Æü¤Î¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹³«Ëë¤è¤êÌó1¥«·îÁá¤¤¤³¤È¤òµÕ»»¡£º£¥ª¥Õ¤Ï¡È»ø¥â¡¼¥É¡É¤Ç¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁ°ÅÝ¤·¤ÎÄ´À°¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡¡¼«Éé¤â¤¢¤ë¡£23Ç¯½©¤«¤é¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¹ñºÝ»î¹ç17»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦406¡Ê64ÂÇ¿ô26°ÂÂÇ¡Ë¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢11ÂÇÅÀ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£WBCËÜÀï¤ÎÁª½Ð¤â¸«¿ø¤¨¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤â¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤Ï7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ë¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤È¾®±à¤À¤±¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤Æ¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¾®±à¤Ëµ¤¤Î´Ë¤ß¤Ï³§Ìµ¤À¡£
¡¡¡ÖÁ´¤¯¤½¤¦¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¡Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤âÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±Îý½¬¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¥ª¥Õ¤Î´Ö¤ËÎ®¤·¤¿´À¤Ï¡¢É¬¤º¤ä·ë²Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¾®±à¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî¡¡ËÞµ¡Ë