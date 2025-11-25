¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡Íèµ¨¤Î¡È¿·ÀïÆ®Éþ¡É¤ªÈäÏªÌÜ¡¡µ¡Ç½À¸þ¾å¡¡µÜ¾ëÂçÌï¡Ö¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs¡¡Fan¡½Festa¡¡2025¡×¤¬24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£Áª¼ê¤Î»îÃå¤È¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¡¢µ¡Ç½À¤â¸þ¾å¤·¤¿¡È¿·ÀïÆ®Éþ¡É¤À¡£µÜ¾ë¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿¥Û¡¼¥àÍÑ¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬¤è¤ê¿¼¤¯Ç»¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ä¥Í¡¼¥à¥Õ¥©¥ó¥È¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¡Ö¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¿·¤¿¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥¿¡¼ÍÑ¤òÃå¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¥º¥Ü¥ó¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀ¨¤¯¿·Á¯¡£Â¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤·¡¢°ìÁØ¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤òÊø¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤¬¥Ç¥£¡¼¥×¥°¥ì¡¼¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤È¶»¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿»³²¼¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡¡¡¡