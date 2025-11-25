·ëº§È¯É½¤ÎÃæÆü¡¦ÅÄÃæ´´Ìé¡¡¿·ºÊ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤ò¡¡21Ç¯¤ËÆñÉÂ¿ÇÃÇ¤â¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¡×
¡¡ÃæÆü¡¦ÅÄÃæ¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1750Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð3600Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÊ¤Î¿ÍÀ¸¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Åì³¤Âç¿ûÀ¸¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿°ìÈÌ½÷À¤ÈºòÇ¯8·î¤ËÆþÀÒ¡£°¡Âç3Ç¯¤Î21Ç¯¤Ë¹ñ»ØÄê¤ÎÆñÉÂ¡ÖÄÙáçÀÂçÄ²±ê¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ìÂçÄ²Á´Å¦½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤À¤«¤é¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£º£ÅÙ¤ÏËÍ¤¬¡×¤È²¸ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï95»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÆóÎÝ¼éÈ÷¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÇ¦¼Ô¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ºò¥ª¥Õ¤Ï¹Åç¡¦µÆÃÓÎÃ¤é¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈÂ´¶È¡É¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆÈ¤êÎ©¤Á¡£¡ÖÀÖ¤¤Ç¦¼Ô¡ÊµÆÃÓÎÃ¡Ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£