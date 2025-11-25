¡Ú¼ÂÏÃ¡Û¡Ö°ì½Å¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤éÀ°·Á¤·¤Ê¤µ¤¤¡×ÆÇÊì¤ËÍÆ»Ñ¤«¤é¿Ê³Ø¡¢½¢¿¦¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Þ¤Ç»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿Ì¼¤Ï¿´¤òÉÂ¤ß¡Ä¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¢ªÆÇÊì¤Î»ÙÇÛ¤ËÀäË¾
¡ÖÆÇ¿Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿»Æ©¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¤ä·ÐºÑÅª¤ÊÂ«Çû¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò»Ò¤É¤â¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¿Æ¤Ï¡Ö»ÙÇÛ·¿¡×¤ÎÆÇ¿Æ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ò»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¤¡¢¿Ê³ØÀè¤«¤é½¢¿¦¡¢²Ì¤Æ¤ÏÍÆ»Ñ¤ä¸òÍ§´Ø·¸¤Þ¤Ç´³¾Ä¤¬µÚ¤Ö¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤ÈÍ§Ã£¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤È°ã¤¦¤³¤È¤Ë½é¤á¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¡¢Ì¡²è²È¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Î¼«ÅÁ¡ÖÊì¤Î»ÙÇÛ¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤¤ÇÉÔºß¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Êì¿Æ¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤¹¤Ù¤Æ¶Ê¤²¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¤ÎÉþ¤¬Ãå¤¿¤¯¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤â¤Ã¤È°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Êì¤Î°Õ¤Ë±è¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤ÈË«¤á¤é¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¿Ê³ØÀè¤Ï´õË¾¤·¤Ê¤¤¤ª¾îÍÍ¹»¤Ø¡£¸øÌ³°÷¤¬¤è¤¤¤È¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¶¯Îõ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤Î¤È¤¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ì½Å¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤«¤éÀ°·Á¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÆó½ÅÀ°·Á¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£ÍÆ»Ñ¤Ø¤Î´³¾Ä¤¬Â³¤¤¤¿¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤ËÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÀÝ¿©¾ã³²¡×¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤«¤â¡×¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤À¡£·ÝÇ½¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿Í§Ã£¤ÎÌ´¤ò¿Æ¤¬µö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤Ê¤éÀäÂÐ¤Ëµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦ºî¶È¤È¡Ö°úÂà»î¹ç¡×
º£²ó¡¢ÀÝ¿©¾ã³²¤ä¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¿´Íý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿¼«ÅÁËÜ¤òÈ¯Çä¡£À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¤¾Ã²½¡×¤Î¤â¤Î¤ÎÂ¿¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ñ¤»Ï¤á¤ë»þÅÀ¤Ç¤Ï¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤â¤À¡¢¤³¤ì¤â¤À¡×¤È¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡×ÉÁ¤¯¤³¤È¤Ï¿´¤¬¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Îµ¤¤Å¤¤ò¤Ä¤¤ÉÕ¤±Â¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤Î¼ç¼´¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤òÊ§¤Ã¤¿¡£À©ºîÁ°¤È¤¢¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìÊâ¿Ê¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¼ïÎà¤ÎÇº¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Êì¿Æ¤Ëº£¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿°úÂà»î¹ç¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èá¤·¤µ¤â¤¦¤ì¤·¤µ¤âÅÜ¤ê¤ä¶²ÉÝ¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬Æ±»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥°¥é¥Ï¥à»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤è¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¡£¡Ö²áµî¤Ï·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©°ìÀ¸²áµî¤òº¨¤ó¤Ç¡¢º£¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿´»ý¤Á¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¡©¡×¤È¼«Ìä¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¤¥ä¤À¡×¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÀ¤³¦¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¼ê½õ¤±¤È¤Ê¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È·ë¤ó¤À¡£
