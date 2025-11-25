NEWS¡¢timelesz¡¢CUTIE STREET¡¢¡áLOVE¤é¤¬³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥È¥Ã¥×¡Ö2025Ç¯JOYSOUND¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×
¡Ö2025Ç¯JOYSOUND¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇNEWS¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¡¢¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×)¡×¤Çtimelesz¡ÖRock this Party¡×¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÇCUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×¡¢¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×)¡×¤Ç¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
NEWS
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢º£Ç¯1·î1Æü¡Á11·î15Æü¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡¦JOYSOUND¤Î²Î¾§²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤½¸·×¤·¤ÆºîÀ®¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿NEWS¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢2012 Ç¯¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯²ò¶Ø¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËSNS¤ÇºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»Ù»ý¤¬³ÈÂç¡£¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¾¥Ð¥é¡¼¥É¡¢KinKi Kids¡Ö°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤¬2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¿Íµ¤¤ÎDa-iCE¤Ï¡¢¡ÖI wonder¡×¡ÖCITRUS¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Î3¶Ê¤¬¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×)¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢8¿ÍÁÈ¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿timelesz¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ç¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¡ÖRock this Party¡×¤¬¡¢¸«»ö¼ó°Ì¤Ë¡£Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡¢TikTok¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢»×¤ï¤ºÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶ÉÕ¤ÇÏÃÂê¤ÎM!LK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Snow Man ¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖSBY¡×¤¬3°Ì¡¢±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖSERIOUS¡×¤¬10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¡È¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¶¦´¶¤ò½¸¤á¤¿CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×¤¬¸«»ö¥È¥Ã¥×¤Ë¡£Â³¤¯2°Ì¤Ë¤ÏFRUITS ZIPPER¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡¢3°Ì¤Ë¤ÏCANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜ FIGHT!¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡È¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò·Ç¤²¤Æ KAWAII ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëKAWAII LAB.½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Ú¶Ê¤¬¡¢¥È¥Ã¥×20¤Î¤¦¤Á8¶Ê¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×)¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Å¤¯¥¥å¡¼¥È¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢¤È¤¤á¤¤¢¤Õ¤ì¤ë²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡áLOVE¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¤ëHANA¤Ï¡¢¡ÖROSE¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¥È¥Ã¥×¤¦¤Á5¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¾å°Ì¤òÀÊ´¬¡£FRUITS ZIPPER¡¢iLiFE!¡¢CUTIE STREET¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö2025Ç¯¥É¥é¥Þ´ØÏ¢¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¼çÂê²Î¤Îback number¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ð¡¼¡×¤¬1°Ì¤Ë¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¸«»ö¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸¿ô¤¬1²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ï¡¢TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥¸¥ã¥¯¤Î¥À¥ó¥¹¡¢Ã¯¤¬¸«¤¿?¡Ù¼çÂê²Î¤ÎAdo¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¡£Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë·àÃæ¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢º´Æ£·ò¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëTENBLANK¤Î¡ÖÀûÎ§¤È·ë¾½¡×¤Ï¡¢15°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ö±é²Î¡¿²ÎÍØ¶Ê ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¤¬º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃæ¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡ÖÄÅ·Ú³¤¶®¡¦Åß·Ê¿§¡×¤¬º£Ç¯¤âÆ²¡¹¤Î¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(±é²Î¡¿²ÎÍØ¶Ê)¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¡¦¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Î¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯JOYSOUND¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥«¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥Ü¥«¥í)¡×¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(K-POP¡¿´Ú¹ñ¶Ê)¡×¤Ê¤É¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2025Ç¯JOYSOUND¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥«¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥Ü¥«¥í)¡×¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(K-POP¡¿´Ú¹ñ¶Ê)¡×¤Ê¤É¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£