Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ö2025Ç¯JOYSOUND¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç»Í´§¡¡º£Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë
¡Ö2025Ç¯JOYSOUND¥«¥é¥ª¥±Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬25Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(Áí¹ç)¡×¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¿¥²¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢¸«»ö»Í´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢º£Ç¯1·î1Æü¡Á11·î15Æü¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡¦JOYSOUND¤Î²Î¾§²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤½¸·×¤·¤ÆºîÀ®¡£
¡Ö¥«¥é¥ª¥±Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢¾åÈ¾´ü¤ËÂ³¤¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£20Âå¤«¤é40Âå¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Íµ¤¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´(feat. °æ¾å±ñ»Ò)¡×¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¤Î4¶Ê¤â¥È¥Ã¥×30Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯1°Ì¤ÎVaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤Ï2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£TikTok¤ò¤Ï¤¸¤áÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯·÷³°¤«¤é5°Ì¤ØÌö¿Ê¡£·÷³°¤«¤é23°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿NEWS¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¤Î¤Û¤«¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤¬SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(Áí¹ç)¡×¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬¼ó°Ì¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3°Ì¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡¢6°Ì¡ÖÅ·¹ñ¡×¤È3¶Ê¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¼çÂê²Î¤Î¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤Ï2°Ì¤Ë¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢¡ÖPlazma¡×¡ÖBOW ANDARROW¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤éÌó2¥«·î¤ÇÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê18°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¿¤Ð¤·¡¢Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿HANA¤Ï¡¢4¶Ê¤¬¥È¥Ã¥×20¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÏMrs. GREEN APPLE¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áí¹ç¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï·×5¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥ª¥È¥á¡×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢ºòÇ¯33°Ì¤«¤é16°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÍèÇ¯¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Íò¤â¡¢ºòÇ¯23°Ì¤«¤é19°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¿¥²¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î8°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¸«»ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö²ø½Ã¡×¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¡¦Âè2¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤â½éÅÐ¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤Ï¡¢19°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂêºî¤Î¼çÂê²Î¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥¢¥Ë¥á¡¿¥²¡¼¥à)¡×¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤¬¼ó°Ì¤òÂ×´§¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¤Î´ØÏ¢³Ú¶Ê¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤È´öÅÄ¤ê¤é¤Î¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¤ä¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¤È¤È¤â¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î²Î¾§¤â¿¤Ó¤ë·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2024Ç¯¤Î1°Ì¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬Vaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¡¢¡Ö2024Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(Áí¹ç)¡×¤¬Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¿ÆÃ»£¡¿¥²¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤À¤Ã¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE
¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢º£Ç¯1·î1Æü¡Á11·î15Æü¤Î´ü´Ö¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡¦JOYSOUND¤Î²Î¾§²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤½¸·×¤·¤ÆºîÀ®¡£
¡Ö¥«¥é¥ª¥±Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢¾åÈ¾´ü¤ËÂ³¤¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£20Âå¤«¤é40Âå¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Íµ¤¤È°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¡ÖÅÀÉÁ¤Î±´(feat. °æ¾å±ñ»Ò)¡×¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×¤Î4¶Ê¤â¥È¥Ã¥×30Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯1°Ì¤ÎVaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¤Ï2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£TikTok¤ò¤Ï¤¸¤áÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ÇÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«?¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯·÷³°¤«¤é5°Ì¤ØÌö¿Ê¡£·÷³°¤«¤é23°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿NEWS¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¤Î¤Û¤«¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤¬SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(Áí¹ç)¡×¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬¼ó°Ì¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢3°Ì¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡¢6°Ì¡ÖÅ·¹ñ¡×¤È3¶Ê¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¼çÂê²Î¤Î¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤Ï2°Ì¤Ë¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ï¡¢¡ÖPlazma¡×¡ÖBOW ANDARROW¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®³«»Ï¤«¤éÌó2¥«·î¤ÇÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¤è¤ê18°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¿¤Ð¤·¡¢Àª¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿HANA¤Ï¡¢4¶Ê¤¬¥È¥Ã¥×20¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÏMrs. GREEN APPLE¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤ò¾ÚÌÀ¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áí¹ç¥È¥Ã¥×30¤Ë¤Ï·×5¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢2025Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥¤¥¹¥ë¥ª¥È¥á¡×¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¤Ï¡¢ºòÇ¯33°Ì¤«¤é16°Ì¤ËÉâ¾å¡£ÍèÇ¯¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿Íò¤â¡¢ºòÇ¯23°Ì¤«¤é19°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¿¥²¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëMrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î8°Ì¤«¤é½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢¸«»ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö²ø½Ã¡×¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¡¦Âè2¥¯¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤â½éÅÐ¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥ª¥È¥Î¥±¡×¤Ï¡¢19°Ì¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÏÃÂêºî¤Î¼çÂê²Î¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö2025Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(¥¢¥Ë¥á¡¿¥²¡¼¥à)¡×¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Á¡£¡½ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡¢¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö²ø½Ã¡×¤¬¼ó°Ì¤òÂ×´§¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü¤Î´ØÏ¢³Ú¶Ê¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¤È´öÅÄ¤ê¤é¤Î¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¤ä¥¢¥Ë¥½¥ó²Î¼ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¿Íµ¤¤È¤È¤â¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤Î²Î¾§¤â¿¤Ó¤ë·¹¸þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
2024Ç¯¤Î1°Ì¤Ï¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬Vaundy¡Ö²ø½Ã¤Î²Ö±´¡×¡¢¡Ö2024Ç¯È¯Çä¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°(Áí¹ç)¡×¤¬Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡¿ÆÃ»£¡¿¥²¡¼¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬Creepy Nuts¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤À¤Ã¤¿¡£