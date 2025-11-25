¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙSP¥É¥é¥Þ¤ËµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¤¬½Ð±é¡¡Êª¸ì¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÌò¤ò±é¤¸¤ë
12·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù(21:00¡Á)¤ËÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤ÈSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤È¸þ°æ¹¯Æó
2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¡£Ê¡»³²í¼£±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ëÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·»þÂå¤ÎÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
12·î24Æü¤Ë¡Ø±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤¬¸ø³«¡¢12·î28Æü¤Ë´°Á´¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ê¡»³¡¢ÂçÀô¤ÎÂ¾¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢º£°æÊþÉ§¡¢±üÃÒºÈ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢µÈÅÄÍÓ¤é¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¤âÂ³Åê¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢³§¼Â¤¬¸¦½¤¤ò½ª¤¨¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÂÀÏ¯¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¤âºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¤ÈNY¤ÇÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³§¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà(¾¾ËÜ¼ãºÚ)¤äÁíÍýÂç¿Ã¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£°ìÊý¡¢³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¡£³§¼Â¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ(µÈÅÄÍÓ)¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬»Ø¤¹°ÕÌ£¤È¤Ï? Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¤¸¤êÉÏ»Ù»ýÎ¨¤ÇµçÃÏ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÌò¤ËµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡£¸Þ¥Î¶¶¤ÏÇÅËà¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÃæ¡¢³§¼Â¤é¤È¤È¤â¤ËÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÇúÃÆ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸Þ¥Î¶¶¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡£
ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄ¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¡È¥¯¥»¶¯ÁíÍýÂç¿Ã¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡û¸þ°æ¹¯Æó¤¬Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò
ÇÅËà¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦·ª¸¶´´¼ù¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸þ°æ¹¯Æó¡£·ª¸¶¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
Snow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â¸÷¤ë¸þ°æ¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¡ûµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº ¥³¥á¥ó¥È
³§ÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ëº£²ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤·¤«¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó´²Âç¤Ê¿´¤Ç¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤â¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥ê¥ë¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥°¥µ¥Ã¤È¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÆâÍÆ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡û¸þ°æ¹¯Æó ¥³¥á¥ó¥È
(¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ)´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò°Õ³°¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¤âËÍ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê´¶¤¸¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¤È¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êSNS»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢´é¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Î°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤«¤é´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤â²þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ ÅìÃç·Ã¸ã ¥³¥á¥ó¥È
¿·¤¿¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÆó¿Í¤¬ËÜºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÁ±¡É¤È¡È°¡É¤Î¶³¦¤òÉº¤¦ÁíÍýÂç¿ÃÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ÇÁíÍý¼«¤é¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎØÖÓ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤¡È¸µ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÉÌò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ò±³¤È¿¿¼Â¡Ó¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÃË¡£
¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤«¤Ä¿¼¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)TBS
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤È¸þ°æ¹¯Æó
2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¡£Ê¡»³²í¼£±é¤¸¤ë¡¢»ö·ï¤òÉ¬¤º½ª¤ï¤é¤»¤ëºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡á¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ±é¤¸¤ëÈÈ¿ÍÂáÊá¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤¬ÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÇÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿·»þÂå¤ÎÄË²÷¥Ð¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢³§¼Â¤¬¸¦½¤¤ò½ª¤¨¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Øµ¢¹ñ¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï¿´ÂÀÏ¯¤¬FBI¤Î¸¦½¤¤ÇÅÏÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¤âºÇ¶¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£¿´ÂÀÏ¯¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸¦½¤¤ò½ª¤¨µ¢¹ñ¡£ÆüËÜ¤ÈNY¤ÇÎ¥¤ì¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢³§¼Â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤á¤ËºÆ¤ÓÆüËÜ¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉðÁõ¤·¤¿¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ËÀêµò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£³§¼Â¤È¤È¤â¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà(¾¾ËÜ¼ãºÚ)¤äÁíÍýÂç¿Ã¤ò¿Í¼Á¤Ë¤È¤ê¡¢¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅìµþ¤ÇÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£°ìÊý¡¢³§¼Â¤¬¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¿´ÂÀÏ¯¡£³§¼Â¤È¿Í¼Á¤¿¤Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï³§¼Â¤Î¥¢¥Æ¥ó¥É¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿º´µ×ÎÉ(µÈÅÄÍÓ)¤¬¿È¤òÀø¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬»Ø¤¹°ÕÌ£¤È¤Ï? Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¡¢Â©¤Ä¤¯´Ö¤â¤Ê¤¤¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡û¤¸¤êÉÏ»Ù»ýÎ¨¤ÇµçÃÏ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÌò¤ËµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡£¸Þ¥Î¶¶¤ÏÇÅËà¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÃæ¡¢³§¼Â¤é¤È¤È¤â¤ËÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÇúÃÆ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸Þ¥Î¶¶¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡£
ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄ¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¡È¥¯¥»¶¯ÁíÍýÂç¿Ã¡É¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡û¸þ°æ¹¯Æó¤¬Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼Ìò
ÇÅËà¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦·ª¸¶´´¼ù¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¸þ°æ¹¯Æó¡£·ª¸¶¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¡£
Snow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â¸÷¤ë¸þ°æ¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¡ûµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº ¥³¥á¥ó¥È
³§ÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ëº£²ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤·¤«¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó´²Âç¤Ê¿´¤Ç¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤â¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥ê¥ë¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥°¥µ¥Ã¤È¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÆâÍÆ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡û¸þ°æ¹¯Æó ¥³¥á¥ó¥È
(¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ)´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò°Õ³°¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¤âËÍ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê´¶¤¸¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¤È¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êSNS»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢´é¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Î°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤«¤é´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤â²þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ ÅìÃç·Ã¸ã ¥³¥á¥ó¥È
¿·¤¿¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ªÆó¿Í¤¬ËÜºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÁ±¡É¤È¡È°¡É¤Î¶³¦¤òÉº¤¦ÁíÍýÂç¿ÃÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ÇÁíÍý¼«¤é¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎØÖÓ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤¡È¸µ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÉÌò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ò±³¤È¿¿¼Â¡Ó¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÃË¡£
¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤«¤Ä¿¼¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)TBS