WÇÕ£´²óÍ¥¾¡¹ñ¤ò¡È£·¡Ý£±¡É¤ÇÊ´ºÕ¡£²¤½£Í½Áª£¸ÀïÁ´¾¡¡Öµæ¶Ë¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×¤¬»à¤ÎÁÈ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¡ÚËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö12·î£µÆü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥È£³Æþ¤ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¹ÔÊý¤À¡£
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ïº£²ó¤ÎWÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç£¸ÀïÁ´¾¡¡£¥â¥ë¥É¥Ð¤È¤Î½éÀï¤ò£µ¡Ý£°¡¢Â³¤¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤ò£´¡Ý£²¤ÇÀ©¤¹¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò£³¡Ý£°¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ò£±¡Ý£°¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¤ò11¡Ý£±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò£µ¡Ý£°¤È²¼¤·¡¢11·î¤ÎÏ¢Àï¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¤¤º¤ì¤â£´¡Ý£±¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡£´²ó¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÏ¢Àï¤Ç£·¡Ý£±¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢²¤½£Í½Áª£¸»î¹ç¤Ç37ÆÀÅÀ¡¦£µ¼ºÅÀ¡£°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Ç¥ë¡¦¥¹¥ë¥í¥Ã¥È¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ì¥µ¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ü¥Ö¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤éÍ¥½¨¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤¦¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤ò¸Ø¤ê¡¢²¤½£¤ÎÃæ·ø¹ñ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï98Ç¯Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È16¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉúÊ¼¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤à¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¶¯¹ë¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£12·î£µÆü¡¢À¤³¦¤Î»ëÀþ¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ïº£²ó¤ÎWÇÕ²¤½£Í½Áª¤Ç£¸ÀïÁ´¾¡¡£¥â¥ë¥É¥Ð¤È¤Î½éÀï¤ò£µ¡Ý£°¡¢Â³¤¯¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤ò£´¡Ý£²¤ÇÀ©¤¹¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò£³¡Ý£°¤Ç´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ò£±¡Ý£°¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¤ò11¡Ý£±¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò£µ¡Ý£°¤È²¼¤·¡¢11·î¤ÎÏ¢Àï¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¤¤º¤ì¤â£´¡Ý£±¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×ËÜÂç²ñ¤Ç¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï98Ç¯Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È16¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉúÊ¼¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ï¡Öµæ¶Ë¤Î¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤à¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¤É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬¶¯¹ë¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£12·î£µÆü¡¢À¤³¦¤Î»ëÀþ¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ë½¸¤Þ¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWEBÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û