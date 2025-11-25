¡ÖÆüËÜ¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤è¤ê¤âÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤È¡©¡×¡Ö¾×·â¤ÎÉ¾²Á¤À¡×¿¹ÊÝJ¤¬¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡ªWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¤Î¡È³ÊÉÕ¤±¡É¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶ÃØ³¡ª¡ÖÈà¤é¤¬¥¢¥¸¥¢Àª¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ØYahoo Sports¡Ù¤¬¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡£±°Ì¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢£²°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢£³°Ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢£´°Ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢£µ°Ì¥â¥í¥Ã¥³¡¢£¶°Ì¥ª¥é¥ó¥À¡¢£·°ÌÆüËÜ¡¢£¸°Ì¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢£¹°Ì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢10°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ù¤À¡£¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤µ¤¨¤âÇË¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤è¤ê¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£¾×·â¤ÎÉ¾²Á¤À¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î³èÌö¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎYahoo Sports¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä10¤«¹ñ¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ò£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤¿¤Î¤À¡£Yahoo Sports¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÇºÇ½é¤ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¹ñ¤À¡££¸²óÏ¢Â³¤ÇËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡Ù¤ÈÉ¾¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¡ØÈà¤é¤¬¥¢¥¸¥¢Àª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÔ¹çÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¾ï¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡¡£±°Ì¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢£²°Ì¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢£³°Ì¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢£´°Ì¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢£µ°Ì¥â¥í¥Ã¥³¡¢£¶°Ì¥ª¥é¥ó¥À¡¢£·°ÌÆüËÜ¡¢£¸°Ì¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢£¹°Ì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢10°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎYahoo Sports¤Ï¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä10¤«¹ñ¤ËÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤ò£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤¿¤Î¤À¡£Yahoo Sports¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ÇºÇ½é¤ËËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¹ñ¤À¡££¸²óÏ¢Â³¤ÇËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡Ù¤ÈÉ¾¤·¤¿¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¡ØÈà¤é¤¬¥¢¥¸¥¢Àª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÉÔ¹çÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤Ï¾ï¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤À¡Ù¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î´üÂÔÃÍ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÀ¤³¦¤Ë¾×·â¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ò²¥¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×ÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê¡£ËÌÄ«Á¯¤Î¡È°Û¾ï¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ò´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÈóÆñ¡ª¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÁê¼ê¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û