¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÃæÅÄæÆ»á¡Ê36¡Ë¤Î¡Ö°úÂàµÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤¬24Æü¡¢¹Åç»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¹Åç¸ñ¾ë¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤¬¼çºÅ¤·Ìó300¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¤Ë¤ÏÂçºå¶Í°þ¤ÎÀ¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¡Ê56¡Ë¤â½ÐÀÊ¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¶µ¤¨»Ò¤Î18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£³Ø¹»¤Ç¤â¡ÈÃæÅÄ¤Î¡ÊÌîµå¡Ë²òÀâ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»Å»ö¤¬Íè¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç´ÆÆÄ¤Ê¤ó¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤¬¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆÍÁ³¤Î¡È´ÆÆÄ»ØÎá¡É¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÅÄ»á¤Ï¿ÀÌ¯¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¼Ô¡£¤³¤ÎÀè¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌîµå¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÃæ¤Ç»ØÆ³ÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢½é¤á¤Æ¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Ã«´ÆÆÄ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÀÎÏÃ¤âÈäÏª¡£¡Ö¥³¡¼¥Á»þÂå¤òÆþ¤ì¤Æ¡ÊÂçºå¶Í°þ¹â¤Ç¡Ë33Ç¯´Ö»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃæÅÄ·¯°Ê¾å¤ÎÃæ³ØÀ¸¤ò¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¡¢»î¹ç¤òÇ®¿´¤Ë»ë»¡¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£2005Ç¯Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ1²óÀï¤Î½ÕÆüÉô¶¦±ÉÀï¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ1Ç¯À¸¤ÎÃæÅÄ»á¤¬µß±çÅÐÈÄ¤ò¤·¤¿¾å¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹Ã»Ò±à1¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é20Ç¯¤Î´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Ë³Ø¹»¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£ÃæÅÄ·¯1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃæÅÄ·¯¤¬Âçºå¶Í°þ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ»á¤â¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÏÆâÍÆ¤¬Ç»¤¤3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¹â¹»¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥í¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥×¥í¤ÇÀäÂÐ³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿3Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¹Åç¸ñ¾ë¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î¹ñµÈÏÂÉ×²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¤ªÎé¤â¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ï¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î´é¤ò¸«¤ì¤ÐÅö»þ¤Îµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£Æü¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤È¤Î¿¨¤ì¤¢¤¤¤Çº£¸å¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£