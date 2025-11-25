µÈÂôÎ¼¡¡NY¤È¥í¥¹¤Ç¡Ö¹ñÊõ¡×PR¤Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÆüËÜÂåÉ½¤ËÍû´ÆÆÄ¡Ö¶½Ê³¤ÈÀÕÇ¤¡×
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤ÎÍèÇ¯¤ÎÁ´ÊÆ¸ø³«¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾å±Ç¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î18¡Á23Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¤ÈÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ê51¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Î¾ÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Î¤¿¤á°ìÉô·à¾ì¤Ç¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¤¡Ê¿Í¥Ù¥ó¤Ë¶®¤Îµì»úÂÎ¤Î¥Ä¥¯¥ê¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤«¤é²ÎÉñ´ì³¦¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö·Þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»þ¤ÎÇï¼ê¤äÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë³§¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¨¤¯¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ171²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¼Â¼ÌË®²è¤ÇÎòÂå2°Ì¤Î¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤¬Âêºà¤Ç3»þ´Ö¶á¤¤Ä¹¼Ü¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Íû´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤Æ²¿¤«Ç÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë´îµ×Íº¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¤é¡¢¡ÈËÜÊª¤¬¸½¤ì¤¿¡É¤È¶õµ¤¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢21Æü¤Ë86¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÎÃæ¤«¤éÀµ¼°¤Ê¸õÊäºî¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£Íè·î16Æü¤Ë15ºîÉÊ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥ê¥¹¥È¡¢ÍèÇ¯1·î22Æü¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤È¤¤¤¦¶½Ê³¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢µÈÂô¤â¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆËÍ¤é¤Î±Ç²è¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤ÏÍèÇ¯3·î15Æü¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥Þ¥¤¡¦¥«¡¼¡×°ÊÍè4Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤Ë¸þ¤±¡¢Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£