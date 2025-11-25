¹á¹Á¡¢2028Ç¯Á°¸å¤ËÃµººµ¡¡Ö·îÁ®¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²Í½Äê
¹á¹ÁÂç³Ø±§Ãè¶õ´Ö¸¦µæ¥é¥Ü¤Î¼¹¹Ô¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ëÁÉË¨»á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡×¡Ê2026¡Á2030Ç¯¡Ë´ü´ÖÃæ¡¢¹á¹Á¤Ï°ú¤Â³¤¡ÖÕÃÕ®7¹æ¡×¡ÖÕÃÕ®8¹æ¡×¡ÖÅ·Ìä3¹æ¡×¤Ê¤É¹ñ²È½ÅÂç±§Ãè³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¿¼¤¯»²²è¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹á¹Á¤Ï2028Ç¯Á°¸å¤ËÃµººµ¡¡Ö·îÁ®¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢·îÌÌ¾å¤ÎÎ®À±¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÁÉË¨»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥é¥Ü¤Ï¹ñºÝ·îÌÌ´ÑÂ¬¶¨²ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢¡ÖÕÃÕ®7¹æ¡×¸þ¤±¤ÎILO-C¾®·¿¹³Ñ¸÷³ØË¾±ó¶À¥«¥á¥é¤ò¶¦Æ±³«È¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î¥«¥á¥é¤Ï2026Ç¯¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÝ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢·îÌÌ¤«¤é¶ä²Ï·Ï¤ò»£±Æ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥é¥Ü¤Ï¤Þ¤¿¡¢¿¼¥»¥óÂç³Ø¡¢¹ñºÝ±§Ãè¶õ´Ö¸¦µæ°Ñ°÷²ñ¡ÊCOSPAR¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡ÖÅ·Ìä3¹æ¡×¤ËÅëºÜ¤¹¤ëµ¡´ï¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å5Ç¯´Ö¡¢¥é¥Ü¤Ï¡Ö¿·±§Ãè·ÐºÑ¡×¤È¤¤¤¦½¤»Î²ÝÄø¤ò³«Àß¤·¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤ä³¤³°¤Î±§Ãè¶õ´Ö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Î¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¥é¥Ü¤¬2028Ç¯Á°¸å¤Ë¹á¹Á½é¤Î·îµ°Æ»Ãµººµ¡¡Ö·îÁ®¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÁÉË¨»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·îÁ®¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï·îÌÌ¾å¤ÎÎ®À±¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö·îÁ®¡×¤È¤Ï¡¢Èù¾®¤Êð¨ÀÐ¡Ê¤¤¤ó¤»¤¡Ë¤¬·îÌÌ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ë½Ö´ÖÅª¤Ê¸÷³Ø¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦¤Ë¤Ï·î¤Î¼þÊÕ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÀìÍÑ¤Îµ¡´ï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹á¹Á¤ÎÃµººµ¡¡Ö·îÁ®¡×¤Ï¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë