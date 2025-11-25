¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¡ÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¡¡´ë²è¤«¤é»²²Ã¤ÇÃµÄåÁü¤â¡ÈÈ¯ÌÀ¡É¡¡ÍèÇ¯1·î´ü¥Æ¥ìÄ«¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î´ü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£²¹Àô³¹¤¬ÉñÂæ¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¡£¾¾ÅÄ¤ÏÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²ÈÌò¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¤ò¡¢È¯ÌÀÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤æ¤ë¡Á¤¯²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤Ï´ë²è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤éÃµÄå¥â¥Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÃµÄåÁü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡×¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¼«¤é¡ÈÈ¯ÌÀ¡É¡£Éã¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤âÂåÉ½ºî¡ÖÃµÄåÊª¸ì¡×¤Ç¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÃµÄåÁü¤ò¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÇÄÌ¤º¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÃµÄå¥â¥Î¤Ë¤Ï±Ç²è¡ÖÃµÄå¤ÏBAR¤Ë¤¤¤ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¡£ÃµÄå¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤ÎÁêËÀÌò¤òÌ³¤á¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÊºîÉ÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡£¾¾ÅÄ¤Ï¡Ö²¹Àô¤ËÆþ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£