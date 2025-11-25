Áó°æÍ¥¤¬¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×Ï¯ÆÉ¥²¥¹¥È¤Ë·èÄê¡Ö´î¤ÓËº¤ì¤º´èÄ¥¤ë¡×²áµî¤Ë¾®·ª½Ü¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤é¤¬Ã´Åö
MBS¤Ï25Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡Ê12·î7Æü¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¤ÎÏ¯ÆÉ¥²¥¹¥È¤Ë½÷Í¥Áó°æÍ¥¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºÅ¤·¤Ï¡¢À¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¡¦º´ÅÏÍµ»á¤ÎÁí´ÆÆÄ¡¢¥¿¥¯¥È¤Î¤â¤È¡¢»²²Ã¼Ô1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×¤òÂç¹ç¾§¡£º£²ó¤Ç27²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Âçºå¤Î»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2Éô¤ÏÂè¶å±éÁÕ¡¢Âè1Éô¤Ç¤Ï²Î¼ê¤Î°ìÀÄãØ¤¬³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡¢¤µ¤é¤ËÁó°æ¤¬Âè¶å¤Î²Î»ì¤Î¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥é¡¼¤Î»í¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡¢¾®·ª½Ü¤é¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌÌ¡¹¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¿ÂçÌò¤Ç¡¢Áó°æ¤ÎÉ½¸½¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£½÷Í¥¾¾²¬çýÍ¥¤Î2Ï¢Ï¢Â³¤Î»Ê²ñ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áó°æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¾¾²¬¤Î¶ÛÄ¥¤Ö¤ê¤òÃÎ¤ê¡ÖçýÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤ß¤Ê¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊúÍÊ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÍ§¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤À¤±¤ÏËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Áó°æ¤ËÂè¶å¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤¿º´ÅÏ»á¤Ï¡ÖÁó°æ¤µ¤ó¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤ËÆÏ¤¯¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£