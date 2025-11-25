5Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥ë¥ÓBB¡¦PGÈõ¸ý¡¢10Ï¢¾¡Ã£À®¤Ê¤é¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¹âµé¾Æ¤Æù
¡¡5Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤Ï¥ª¥ÕÌÀ¤±¤Î24Æü¡¢¿·³ã»ÔÆâ¤Ç29Æü¤«¤é¤Î¶âÂôÀï¤òÁÛÄê¤·¤ÆÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï12¾¡6ÇÔ¤Ç5°Ì¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ø¸þ¤±¡¢PGÈõ¸ýÁóÀ¸¡Ê24¡Ë¤Ï¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤ÆÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤ÏÎäÀÅ¤«¤Ä¸¬µõ¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¤Î5Ï¢¾¡Ãæ¤ÈÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ëý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÇÈ¤Ë¾è¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤é¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£½ç°ÌÅª¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£
¡¡Á°Àá21Æü¤ÎÅìµþZÀï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î19ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÂÇ¤Ä¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤À¤«¤é¡È¼¡¤Ï20ÅÀ¼è¤ë¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Öº£¡¢¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï¼éÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏÁê¼ê¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ö¡¼¥à¤Ï¡Ö¾Æ¤Æù¡×¡£¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç²¼Ä´¤Ù¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÂ¤ò±¿¤Ö¡£¸½ºß¤Ï½µ1²óÄøÅÙ¤ÇÄÌ¤¤¡¢¥¿¥ó¡¢¥Ï¥é¥ß¡¢¥ß¥Î¡¢¥ì¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ä¡£¡Ö»é¤Ã¤³¤¤¤Î¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¡¢¤Ç¤¹¡×¡£»äÀ¸³è¤Ç¤â¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÇòÀ±¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤¬¡¢Èõ¸ý¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö10Ï¢¾¡¤°¤é¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤´Ë«Èþ¤Ç¹âµé¾Æ¤Æù¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡×¡£2·åÏ¢¾¡¤ò¾¯¤·¤À¤±°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤Î»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ô»Ø´ø´±¡¢5Ï¢¾¡¤Ï¡Ö¥×¥í¥»¥¹¡×¡Õ±Âô½á´ÆÆÄ¤Ï¶âÂôÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤òÂª¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤½¤³¤ÎÍý²ò¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£º£µ¨¤Ï³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤±¤É¡¢¡Ê5Ï¢¾¡¤Ï¡Ë¥×¥í¥»¥¹¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ²¿¤òÂç»ö¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¡×¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
