£Ç£²£°¼óÇ¾²ñµÄ¡¡Â¿¹ñ´Ö¶¨Ä´¤Î·Á³¼²½¤¬Á¯ÌÀ¤Ë
¡¡¹ñºÝ²ñµÄ¤Î¼óÇ¾Àë¸À¤ÏµÄÄ¹¹ñ¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»²²Ã¹ñ¤Î¹ç°Õ¤Ê¤·¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â¿¹ñ´Ö¤Î¶¨Ä´ÂÎÀ©¤ÎÊ¬ÃÇ¤È·Á³¼²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×£²£°¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¡Ê£Ç£²£°¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤¬¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¼óÇ¾Àë¸À¤Ë¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¹ï²½¤¹¤ëºÒ³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤ä¡¢Äã½êÆÀ¹ñ¤¬Êú¤¨¤ëºÄÌ³¤Î·Ú¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¿Ë¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¹â´ØÀÇ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯ËÇ°×¤ÎÂ¥¿Ê¤âÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼óÇ¾Àë¸À¤¬¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñÂ¦¤Î°Õ¸þ¤ò¶¯¤¯È¿±Ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤¬º£²ó¡¢Æî¥¢¹ñÆâ¤Î¡ÖÇò¿Íº¹ÊÌ¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¡¢²ñµÄ¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æî¥¢¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤ËÀë¸À¤òÈ¾¤Ð¶¯¹ÔÅª¤ËºÎÂò¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ä¡¢¿ÆÊÆ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ç£²£°¤ÏËÜÍè¡¢À¯¼£ÂÎÀ©¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¹ñ¡¹¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢À¤³¦¤Î²ÝÂê¤ò¶¨µÄ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤À¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê¾ì¤Ç»²²Ã¹ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï²ñµÄ¤Ç¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢£Ç£²£°¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ç¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤é¤È¤½¤ì¤¾¤ì½é¤á¤Æ²ñÃÌ¤·¤¿¡£¹ñºÝµ¡´Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¡¢º£²ó¤Î²ñÃÌÁê¼ê¤Ï£²£°¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢²¤½£¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥¦¥¹¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤òÊÆ¹ñ¤Î´ØÍ¿¤Ê¤·¤ËÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ÎÊÆ¹ñ¤òÂ¿¹ñ´Ö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë°ú¤Ìá¤¹¤¿¤á¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯Æ¯¤¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£Ç£²£°¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏµÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼óÇ¾Æ±»Î¤ò´Þ¤á¡¢½ÅÁØÅª¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢»öÂÖ¤Î°²½¤òËÉ¤®¤¿¤¤¡£
¡¡ºßÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢¹ñÏ¢·û¾Ï¤Î¡ÖµìÅ¨¹ñ¾ò¹à¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ·³»ö¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾ò¹à¤Ï£±£¹£¹£µÇ¯¤È£²£°£°£µÇ¯¤Î¹ñÏ¢Áí²ñ·èµÄ¤Ç¡¢¡Ö»àÊ¸²½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ºï½ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î·èµÄ¤Ë¤âÃæ¹ñ¤Ï»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤òìÊ¡Ê¤ª¤È¤·¡Ë¤á¤ëÃæ¹ñ¤ÎÀëÅÁÀï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤¤Á¤ó¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¤¤¤«¤ËÃæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤¬Åª³°¤ì¤«¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£