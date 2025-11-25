Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Õ¾õ²½¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈ¾Ê¬¤ËÇ÷¤ëµ¬ÌÏ¡Ä£±£³£³Ç¯Á°¤ÎÈï³²¤«¤éºÆ±Õ¾õ²½¤ÎÃÏÅÀ¤â
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Õ¾õ²½Èï³²¤Ï¡¢ÀÐÀî¡¢ÉÙ»³¡¢¿·³ã¡¢Ê¡°æ£´¸©·×£³£´»ÔÄ®Â¼¤Î£±£¹¡¦£²£±Ê¿Êý¥¥í¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¡¦ËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à£´£±£°¸ÄÊ¬¤ËÁêÅö¤·¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ÎÌó£´ÇÜ¤Ë¾å¤ë¡£²áµî¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç±Õ¾õ²½¤·¤¿¾ì½ê¤¬¡ÖºÆ±Õ¾õ²½¡×¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±Õ¾õ²½¤ÏÍÉ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÈ×¤¬Æð¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Ç¡¢º½ÃÏ¤äËä¤áÎ©¤ÆÃÏ¤Ê¤É¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Æ±¸¦µæ½ê¤ÎÀèÌ¾½Å¼ù¡¦¼çÇ¤ÀìÌç¸¦µæ°÷¡ÊÃÏÈ×ÃÏ¿Ì¹©³Ø¡Ë¤ÏºòÇ¯£±¡Á£µ·î¡¢¸½ÃÏ¤ÇÊ®º½¤äÊ®¿å¤Î·ÁÀ×¤ò³ÎÇ§¡£Ìó£²£µ¥á¡¼¥È¥ë»ÍÊý¤Î¶è²è¤Ë¶èÀÚ¤ê¡¢£±¤«½ê¤Ç¤â·ÁÀ×¤¬¤¢¤ì¤Ð¶è²èÁ´ÂÎ¤¬±Õ¾õ²½¤·¤¿¤È²¾Äê¤·¤Æ»»½Ð¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÈï³²ÌÌÀÑ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸©ÊÌ¤Ç¤ÏÀÐÀî¤¬Á´ÂÎ¤Î£¶³äÄ¶¤È¤Ê¤ë£±£±¡¦£¹£²Ê¿Êý¥¥í¤Ç¡¢¿·³ã£³¡¦£·£±Ê¿Êý¥¥í¡¢ÉÙ»³£³¡¦£´£·Ê¿Êý¥¥í¡¢Ê¡°æ£°¡¦£±£²Ê¿Êý¥¥í¡£Æ±ÍÍ¤Î¼êË¡¤Ç»»½Ð¤·¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈï³²ÌÌÀÑ¤Ï£³£¹¡¦£°£¹Ê¿Êý¥¥í¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à£¸£³£¶¸ÄÊ¬¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¶¯¤¤É÷¤Ç³¤´ß¤Îº½¤¬Î¦Â¦¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¡£±Õ¾õ²½¤·¤ä¤¹¤¤º½¤ÎÂ¿¤¤ÃÏÁØ¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â³¤¤Ë¶á¤¤£±£³¤«½ê¤¬ºÆ±Õ¾õ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÈ×¤´¤È²£¤Ë¤º¤ìÆ°¤¯Âçµ¬ÌÏ¤Ê¡ÖÂ¦ÊýÎ®Æ°¡×¤¬µ¯¤¤¿Æ±¸©ÆâÆçÄ®¤Ç¤Ï¡¢´ôÉì¸©¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë£±£¸£¹£±Ç¯¡ÊÌÀ¼££²£´Ç¯¡Ë¤ÎÇ»ÈøÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿£²¤«½ê¤ÇºÆ±Õ¾õ²½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
