¡¡¹âÃÎ¸©ÅìÉô¤Ë¤¢¤ë¿Í¸ýÌó£±£²£°£°¿Í¤ÎËÌÀîÂ¼¤Ë½»¤à¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÀîºê»ÔÆâ¤Î¸¦µæ½ê¤¬¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î¡Ö¥æ¥º¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¼ï¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿Ìý¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼êÈ©¤ò¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¼¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢³èµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¡×¡£¹âÉÊ¼Á¤Ê¡È¤´ÅöÃÏ¥³¥¹¥á¡É¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ°¦¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ö¥æ¥È¥ï¡×¤Ï¡¢£´ºîÌÜ¤Î¶¦Æ±³«È¯¾¦ÉÊ¡£ËÌÀîÂ¼¤¬£²£°£²£²Ç¯£µ·î¡¢²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¦¥Æ¥Ê¡ÊËÜ¼Ò¡¦Åìµþ¡Ë¤Ê¤É¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤Ï¾®Ãæ³ØÀ¸Ìó£±£°¿Í¤¬·È¤ï¤ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¡Ö¤Á¤®¤ê³¨¡×¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤ê¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç£Ð£Ò³èÆ°¤ò¤·¤¿¤ê¡£Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½ÀÆð¤Ê»ëÅÀ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¹Í¤¨¡¢Â¼¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà¤Ø°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ë¡£
