½÷Í¥Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡×¡Ê12·î20Æü¸á¸å4»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè¶å¤Î²Î»ì¤Î´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥é¡¼¤Î»í¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëMBS¥Æ¥ì¥Ó¤¬24Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤ÎÂè¶å¤ò¹ç¾§¤¹¤ëÇ¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
Áó°æ¤Ï1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤òÁ°¤ËÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¾¾²¬çýÍ¥¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¬¶ÛÄ¥¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢»ä¤ß¤Ê¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤³¤¦ÊúÍÊ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤±¤Ð¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤ß¤Á¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÍ§¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤À¤±¤ÏËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥·¥é¡¼¤Î»í¤Î¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎÍ§¤è¡¢¤³¤ó¤Ê²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë¤³¤Î²Î¤Î¤³¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡£²Î»ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿ÍÀ¸»¿Èþ¤ß¤¿¤¤¤Ê»¿²Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë°ìÊâÀè¡¢¤½¤ÎÀè¡¢¤½¤ÎÀè¡¢¤½¤ÎÀè¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂª¤¨¤ÆÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤³¤ÎÍ¦µ¤¤ËÂÐ¤¹¤ë»¿Èþ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸½ºß¤Î»¿Èþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤³¤³¤Î°ìÊ¸¤Ë¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯»ä¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤³¤ó¤Ê²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Î¡È¤³¤ó¤Ê²»¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤Ïº´ÅÏÍµ»á¤¬Ì³¤á¡¢½÷Í¥¾¾²¬çýÍ¥¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âè1Éô¤Ç¤Ï²Î¼ê°ìÀÄãØ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£