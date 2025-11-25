¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×º´Æ£Àµµ×»á¡Ö¼«±ÒÂâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·Ù»¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¡×¡¿Ï¢ºÜ£³
»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò3´üÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤³¤Èº´Æ£Àµµ×»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£Î¦¾å¼«±Ò´±»þÂå¤Ï¥¤¥é¥¯Àè¸¯ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âSNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿º´Æ£»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Åö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¼«±Ò´±¤À¤Ã¤¿º´Æ£»á¤Ï¡¢»²±¡µÄ°÷»þÂå¤Ë¤½¤Î¸½¾õ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¸½¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤ò¡¢Ë¡Î§¤ÇÀµ¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é·³Ââ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¹ñ¤Ï·³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Î¾Êý¤È¤â¡¢¼«±ÒÂâ¤â·³Ââ¤â¼«±Ò¸¢¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æºî¤é¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¹ñÏ¢¤Î¸¦½¤¤È¤«¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«±ÒÂâ¤Ï·Ù»¡¤ÎÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤À¤«¤é¡¢Éð´ï¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ø¡û¡û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¹¡£Â¾¤Î¹ñ¤Î·³Ââ¤Ï¡Ø¡û¡û¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ï¥À¥á¤Ê¤â¤Î°Ê³°¤ÏÁ´Éô¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
Ê£»¨¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«±ÒÂâ¤ÏÅú¤¨¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥¤À¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡Ù¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ù¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¹ñ¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¾ì¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á³ÎÇ§¤·¤Ê¤¤¤ÈÊª»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£PKO¤È¤«¤À¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤ÇÂ¾¤Î¹ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¤ª²ÙÊª¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Î²þ³×¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÊý¿Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢·ûË¡²þÀµ¤È¤«¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È»ä¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¤ÎÌäÂê¡£Ê¡ÅçÂè1¸¶È¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¹ñ¤ÎÎÏ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¯ºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
À¯ºö¡¢¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤ÎÊýË¡¤â¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¹Ö±é¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹ñÌ±¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾õ¶·¤ò¡¢³°¸òÌäÂê¤È¤«¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤äYouTubeÅù¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¶ÌÜ¤âÆñ¤·¤¤¡£µÄ°÷»þÂå¤Ë¡Ø¤¿¤«¤¸¤ó¤Î¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤È¥é¥¸¥ª¤Ç¤¹¤Í¡×
²áµî¤Ë¤Ï10ºý°Ê¾å¤ÎÃø½ñ¤ò½ÐÈÇ¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¡¢YouTube¤â¶î»È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤ÏSNS¤â»È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Í¡£ÀÎ¤Ï¤Í¡¢¹ñ²ñ¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤éÈ¯¸À¤·¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÄ°÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¸¤ã¡¢¼«¸ÊÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÈ¯¿®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬È¯¿®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»öÂÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡º´Æ£Àµµ×¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤µ¡Ë1960Ç¯¡Ê¾¼35¡Ë10·î23Æü¡¢Ê¡Åç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£83Ç¯¤ËËÉ±ÒÂç¤òÂ´¶È¤·¤ÆÎ¦¾å¼«±éÂâÆþÂâ¡£96Ç¯¤Ë¹ñÏ¢PKO¥´¥é¥ó¹â¸¶ÇÉ¸¯Í¢Á÷ÂâÄ¹¡£04Ç¯¥¤¥é¥¯Àè¸¯ÂâÄ¹¡¢Éü¶½¶ÈÌ³»Ù±çÂâÄ¹¡£07¡Á25Ç¯¤Ë»²µÄ±¡µÄ°÷¡£·ì±Õ·¿O¡£