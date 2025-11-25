¡Ö²¿Ãå¤è¤¦¤«Çº¤à¡¢¡¢¡×¢ª ²ò·è¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¡ª¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥ï¥ó¥Ô¡×
1Ëç¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤Æü¤ÎµßÀ¤¼ç¡ª º£¡¢¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥ï¥ó¥Ô¡×¤¬ËÉÙ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤Ë»÷¹ç¤¦¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¤ä¡¢Èþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥ï¥ó¥Ô¤Ê¤É¡¢º£¤¹¤°Ãå¤é¤ì¤ëÂ¨ÀïÎÏ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸«Æ¨¤·¸·¶Ø¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¡ª 40¡¦50Âå¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢ZARA¤Î¥µ¥Þ¸«¤¨¥ï¥ó¥Ô¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ù¥ë¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âµ¸ý¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÏÓ¤ò¤Û¤Ã¤½¤ê¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿ºÙ¿È¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤ò¤¤å¤Ã¤ÈºÙ¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¸«¤»¤Ê¤¬¤éÃå¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ú¤¿¤ó¤³¥·¥åー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤Çº£¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£
ÉÊ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Þ¸«¤¨¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Ý¥×¥ê¥ó¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
1Ëç¤Ç¾åÉÊ¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢¥·¥ã¥Ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥«¥Õ¥¹»ÅÍÍ¤ÎÂµ¸ý¤ä¥é¥Ú¥ëÉÕ¤¤Î¶ß¸µ¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÁÇºà¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤Ç·ë¤ÓÊý¤ä°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤ò¤¤å¤Ã¤È¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥«ー¥È¤È¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¥ì¥¢¤ÎÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥×¥êー¥ÄÆþ¤ê¥ß¥Ç¥£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥³¥Ã¥È¥ó¤È¥ê¥Í¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¡¢·Ú¤ä¤«¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¦¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤á¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ç²Ú¤òÅº¤¨¤ÆÃå¤³¤Ê¤¹¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¥×¥êー¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤âÆÃÄ§Åª¡£¥ªー¥¯¥ë¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥ß¥Ç¥£¾æ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥É¥ìー¥×¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\10,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡£¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¤ë¥ß¥Ç¥£¾æ¤È¡¢¥Àー¥¯¥Èー¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ç¡¢¤¤ì¤¤¤á¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î¥É¥ìー¥×¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ï¥¤¥Òー¥ë¤ä¥ì¥¶ー¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¾®Êª¤È¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë¤¤á¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Hina.W