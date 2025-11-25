ÇÔ¤ì¤Æ¤â¡ÄNHKÃæ·Ñ¤¬¾Î¤¨¤¿Ë¾ºÎ¶¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ö¤³¤ì¤¾²£¹Ë¤Ç¤¹¡×¡¡ÅÚÉ¶¤ÎÎéµ·¤Ë¹¤¬¤ë»¿¼
ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡ÊÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÀé½©³Ú¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ËÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤ÏÅÚÉ¶¤òµî¤ëºÝ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡£NHKÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡¢¸µ¾®·ë¤ÎÉñ¤Î³¤½¨Ê¿»á¤â»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îéµ·¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚÉ¶¾å¤Ç°ÂÀÄ¶Ó¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÏÅÚÉ¶¤òÃ¡¤¯¤Û¤É²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÚÉ¶¤Î²¼¤Ç¤â¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£
¡¡ÉÊ³Ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë²£¹Ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï²ù¤·¤µ¤ò´®¤¨¡¢²£¹Ë¤é¤·¤¤Îéµ·Àµ¤·¤¤½êºî¤ÇÅÚÉ¶¤ò¸å¤Ë¡£Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡Öµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎé¤Î»ÅÊý¤Ï²£¹Ë¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³åºÓ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡NHK²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Éñ¤Î³¤»á¤â¤³¤Î¾ìÌÌ¤ËÃíÌÜ¡£²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤¿²£¹Ë¤ÎÎéµ·¤Ë¡Ö°ú¤ÍÈ¤²¤ë»þ¡¢¿¼¡¹¤ÈÅÚÉ¶¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¾²£¹Ë¤Ç¤¹¡×¤È³åºÓ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ïº£¾ì½ê¤Ç12¾¡3ÇÔ¤òµÏ¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ï²áµî3ÀïÁ´ÇÔ¤ÈÁêÀ¤¬°¤¯¡¢Íè¾ì½ê¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
