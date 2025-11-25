²ÐºÒ¤Ç»àµî¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡¢²ÎÉñ´ì³¦¤Îµ®½Å¤Ê¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ä£±£²·î¤ËµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç½Ð±éÍ½Äê¤â
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡¢ËÜÌ¾¡¦ÊÒ²¬ÆóÏº¡á¤¸¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬£²£´Æü¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÅì°Ë¶½¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Çµ¯¤¤¿²ÐºÒ¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤¿¡££¶£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ê¤É¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡·Ù»ëÄ£ÃÝ¤ÎÄÍ½ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°£´»þº¢¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¡Ö£³³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È£±£±£¹ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·úÊª¤Î°ìÉô¤¬Ç³¤¨¡¢Ìó£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡££³³¬¤ÇµµÂ¢¤µ¤ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤Ç¸áÁ°£µ»þ£·Ê¬¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë±ì¤òµÛ¤Ã¤¿½»Ì±¤Î£¶£°ÂåÃËÀ£±¿Í¤âÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÎ¿ÍÂð¤Ç¤¢¤ë¸½¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ð¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ð¤äÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿½»Ì±ÃËÀ¤Ï·»¤È¤Î£²¿ÍÊë¤é¤·¡£·»¤Ï½Ð²Ð»þ¤Ë£²³¬¤Ë¤ª¤ê¡¢Æ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤È½»Ì±ÃËÀ¤¬£³³¬¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µµÂ¢¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤¬Âç¤¤¯ÌÌÄ¹¤ÎÌò¼Ô´é¤Ç¡¢Ì£¤Î¤¢¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤òÉð´ï¤ËÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡¡»û»Ò²°¡×¤Î½ÕÆ£¸¼ÈÙ¤Ê¤É»þÂåÊª¤Î½Å¸ü¤ÊÅ¨Ìò¡¢À¤ÏÃÊª¤Î¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÌò¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¡££±£¸ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¡Ê£±£²Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£µ£·¡Ë¤«¤é¤Î¿®Íê¤¬¸ü¤¯¡¢Ê¿À®ÃæÂ¼ºÂ¤Î¾ïÏ¢¤ÇÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¸ø±é¤Ê¤É¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥í¥°¤òËèÆü·ç¤«¤µ¤º¹¹¿·¤·¡¢£²£´Æü¤âÆü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËµµÂ¢¤µ¤ó¤¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò»ý¤ÄÈþ½ÑÅ¸¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖÈþ½Ñ´Û¥Ê¥Ó¡×¤ËÅÐ¾ì»þ¤Î°áÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤òÅê¹Æ¡££²£²Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°Æü¡Ê£²£±Æü¡Ë¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï£±£°·î¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¡Öµþ¼¯»ÒÌ¼Æó¿ÍÆ»À®»û¡×¤Î½ê²½Ì¯Ç°Ë·¤Ê¤É¡££±£²·î¤Ë¤ÏµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Ç£¸ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê£´£¸¡Ë¡¦£¶ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¡Ê£±£±¡Ë¤Î½±Ì¾ÈäÏª¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¶½¹Ô¡×¡Ê£±¡Á£²£µÆü¡Ë¤Ç¡ÖÊ¿²È½÷¸îÅç¡¡½Ó´²¡×¤ÎÀ¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯¡¢¡ÖÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡×¤ÎÏµ¤Î°¼¡Ïº¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾ÃÝ¤ÏÂåÌò¤ÎÁªÄê¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÎÉñ´ì³¦¤Ïµ®½Å¤Ê¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡ÊÒ²¬¡¡µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤«¡¦¤«¤á¤¾¤¦¡ËËÜÌ¾¡¦ÊÒ²¬ÆóÏº¡££±£¹£¶£±Ç¯£¹·î£±£µÆü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¤Ç¡¢·»¤Ï£¶ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡££¶£µÇ¯²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×Å·Àî²°µÁÊ¿¤Î»Ò¤Ç½éÉñÂæ¡££¶£¹Ç¯²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÊÛÅ·¾®ÁÎ¡×ÃúÃÕ»°µÈ¡¢¡Ö½õÏ»¡×Ãã²°²ö¤ê¿·¼¡¤Ç£´ÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡££¹£µÇ¯¤ËÌ¾Âê¾º¿Ê¡£ºÊ¤Ï¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÀÈþ¤µ¤ó¡£²°¹æ¤Ï¾¾Åç²°¡£