¡ÈÄ¹Ìîº²¡É¼õ¤±·Ñ¤°Âç´ï¡¡Íèµ¨£´Ç¯ÌÜ¤Î³ÐÀÃ¤Øµð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡µð¿Í¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢£²£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¡ÈÄ¹Ìîº²¡É¤Î·Ñ¾µ¤ÈÍèµ¨£´Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¤¤ÊÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡££²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ»á¡Ê£´£°¡Ë¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤â¼õ¤±¤¿¡£Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ£±¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¡¢£²£±ºÐ¤ò³ÐÀÃ¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Ê³¤¤Î©¤¿¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££²£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÀõÌî¤Î¿´¤ÏÇ®¤¯¤¿¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²£³Æü¡¢Ä¹Ìî»á¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë»²²Ã¡£Âº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤«¤é·ãÎå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¡Ê£²£³Æü¡Ë¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤È°®¼ê¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¶»¤ÎÊÕ¤ê¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤Æ¡¢¡ØÍê¤à¤¾¡Ù¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²þ¤á¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¡£¡Ö£±·³¤Ç¤â£²·³¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¿ÍÊÁ¤âÂÖÅÙ¤âÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¡£¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¡ØºÇ¶á¤É¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¡£¸«½¬¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡£·ë²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÊé¤ï¤ì¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤â¡¢¡ÈÄ¹Ìî¥¤¥º¥à¡É¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡£
¡¡³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¸ÊÖ¤·¤Ë¤â¤Ê¤ë¡££³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë£±·³¤òÆ¨¤¹¤È¡¢ÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ç°ì»þ¤Ï£³·³¤â·Ð¸³¤·¤¿¡££²£¹»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£±³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸ÂÇÅÀ¤È¶ìÇº¡£¡Ö£²£°ºÐ¤ò¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡££²£±ºÐ¤Ï¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¡£²ù¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡££±·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤ÈÈôÌö¤ÎÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¾È½à¤ÏÍèÇ¯£³·î£²£·Æü¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÀþ¤ò±Ô¤¯¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿£¶£¶Ç¯°Ê¹ß¡¢¹âÂ´£´Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤Ç¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¡¢µð¿Í¤Ç¤ÏµÈÂ¼¡¢¾¾°æ¡¢ºäËÜ¡¢²¬ËÜ¤Î£´Áª¼ê¤À¤±¡£¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢½¼¼Â¤ÎÇ¯¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡³°Ìî¤ÎÁè¤¤¤Ï·ã¤·¤¤¡£µåÃÄ¤¬»ÄÎ±¸ò¾Ä¤ËÎ×¤àÊý¿Ë¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î¤Û¤«¡¢´Ý¡¢Ãæ»³¡¢¼ãÎÓ¡¢º´¡¹ÌÚ¤é¤È¶¥¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡££Çµå¾ì¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÀõÌî¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¸·¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£Ä¹Ìî»á¤«¤é¤Î´üÂÔ¤ò¶»¤Ë³Ì¤òÇË¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë
¡¡¢¡Ä¹Ìî»á¤ÈÀõÌî¡¡ÀõÌî¤¬¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯£··î¤Ë£±·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢±¦Íã¼éÈ÷¤ÎºÝ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¿Í¹©¼Ç¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤ÆÁ°Êý¤ËÅ¾ÅÝ¡£ÍâÆü¤ËÄ¹Ìî»á¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¡¢ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÄ¹Ìî»á¤¬¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤ÏÄ¹¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ò°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È½õ¸À¤·¡¢Ä¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£