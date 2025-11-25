¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛµÜ¾ëÂçÌï¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÍèÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤ÏÉ¬¤º´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Â£ó¡¡£Æ£á£î¡½£Æ£å£ó£ô£á¡¡£²£°£²£µ¡×¤¬£²£´Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥³¥ì£²£°£²£µ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¬²¾Áõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤òÈäÏª¡£ËÜµòÃÏ¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿£²Ëü£¹£¸£³¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£ºòÇ¯£±·î¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÇÆÈÀê¥³¥é¥à¡Ö°ìÀ¸É´Ï£¡×¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤â¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¡¢¿·Á¯¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¡£Â¾µåÃÄ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤âËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤«¡Ö¼¡¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¡¢¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢À¼±ç¤Ï°Õ³°¤È¤Ï¤Ã¤¤êÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Åê¤²¤ë´Ö¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤â¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤ÏÍÍ¡¹¤Ç¤¹¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡£
¡¡£×£Â£Ã¤ò¸«¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Ìîµå¤ò¸«¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¡¢Ìîµå¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿¾¯¤Ï¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤â¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤Ï²¾Áõ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢±§ÅÄÀî¤µ¤ó¤Î¥Þ¥À¥à¤È¤«¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â°ìµÙ¤µ¤ó¤ä¡¢¥á¥¤¥É»Ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤Ï¡Ê¼ã·î¡Ë·òÌð¤µ¤ó¤Î¡Ö¤·¤Ê¤³¡×¤È¥Æ¥£¡¼¥È¡Ê¹âÅç¡Ë¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥ë¡Ö£Ô¤Á¤ã¤ß¡×¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤È¡¢¤Þ¤µ¤ËÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ê¤éÀäÂÐ¡¢Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ú¡¼¥¿¡Ê»³²¼¡Ë¤È¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬È¯¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î£Ô¡½²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¼¡×¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â½Ð¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹Ô¤±¤ë¤¾¡ª¡ª¤Ã¤Æ¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±£°·î¤Þ¤ÇÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À®¤·¿ë¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬Í¥¾¡¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤ÏÉ¬¤º¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÊµÜ¾ë¡¡ÂçÌï¡Ë¡¡
¡¡¡»¡Ä·ÝÇ½³¦¿ï°ì¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¡×¤Î²¬ÅÄ·½±¦¡Ê£µ£·¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢±Ç²è¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡¡Á£Ä£Å£Ô£Á¡ª¡¡£×£Á£Ï¡ª¡¡£Ï£Ë£Á£Ä£Á¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡Á¡×¤Î¸ø³«¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£¶Æü¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î»î¹ç±ÇÁü¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢²¬ÅÄÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Çµ¤¹ç½½Ê¬¤Î²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¼çÌò¤Î±Ç²è¡£¤³¤Î¥Õ¥¡¥óÌÜÀþ¤Î±Ç²è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤È£Ð£Ò¤·¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥ºÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿ùËÜ¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÀÐÀî¡¢»³ºê¡¢Ê¡±Ê¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥é¥ª¥¦¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¡Á°¦¤ò¼è¤ê¤â¤É¤»¡ª¡ª¡Á¡×¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤¬¥»¥ê¥Õ¤äÆ°¤¤òµÕ¤µ¤Ë±é¤¸¡¢¤½¤ì¤ò´¬¤Ìá¤·¤¿¡ÖµÕºÆÀ¸¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤â¾å±Ç¡£¿ùËÜ¤ÎÇ®±é¤ä»³ºê¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡»¡Äµþ¥»¥é£Ä£²³¬¤Î¡Ö£Â£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ð¡×¤Ç¡Ö£Â£ó¡¡£Æ£á£î¡½£Æ£å£ó£ô£áÆÃÊÌ¹æ¡×¤¬È¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸áÁ°£¹»þ¤Î³«Å¹Á°¤«¤é¡¢Ìó£¶£°£°¿Í¤¬¹ÔÎó¡£ÀéÍÕ¸©¤«¤éÌ¼¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿£µ£°Âå¤Î½÷À¤Ï¡Ö°ÊÁ°È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¥êÉ±¥Ç¡¼ÆÃÊÌ¹æ¡Ù¤ÏÀéÍÕºß½»¤Ê¤Î¤ÇÇã¤¨¤º¡¢¼è¤ê´ó¤»¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï£Ø¡Ê¥ª¥ê¤Û¡¼¡¼¡¼¤Á¡Ë¤Ç¸«¤Æ¡¢µå¾ì¤ÇÀäÂÐ¤ËÇã¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£¡È¿ä¤·¡É¤È¤¤¤¦¹²¬¤È»³²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡Ö¼Ì¿¿¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£