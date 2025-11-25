Áó°æÍ¥¡¢»Ò°é¤Æ¤ËËÛÁö¤ÎÆü¡¹¡Ö1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÍâÆü¤ÎÍ·¤Ó¾ì½ê¡¢¿©»öÃµ¤·¤Ë´À¤«¤
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¡Ä¥«¥á¥é¤ËÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡Áó°æ¤Ïº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼ÁÌä¤Ë¡Öº£Ç¯¡¢²¿¤·¤Æ¤¿¤Ã¤±¤Ê¡×¤ÈÆ¬¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¡Ø¤¢¤·¤¿¤É¤³¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¡Ø¤¢¤·¤¿¤ÎÄ«²¿¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤ÏÀèÇÚ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤òÁ°¤ËÏ¯ÆÉ¤òÈäÏª¤¹¤ëÁó°æ¡£¡Ö¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¡×¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âè¶å¤Ç´¶¤¸¤ë¿¶Æ°¤ÈÇ®µ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ25Ç¯¤ò¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤1Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢Âçºå¤Î»ÕÁö¤òºÌ¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×´¿´î¤Î²Î¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Áó°æ¤ÏÏ¯ÆÉ¡¢¾¾²¬¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Î¼ê¤Î°ìÀÄãØ¡¢ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡¦¸ÝÆ¸¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤Ï¡¢º´ÅÏÍµ»á¤¬27Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£
