¾¾²¬çýÍ¥¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤ÏÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¡×¥Ï¥í¥×¥í°¦Ç®ÊÛ¡¡¡ÈÆ±»Ö¡É¡¦Áó°æÍ¥¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡¡Åß¤Î°ì¶Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¡£¥Ï¥í¡¼¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥Ï¥í¥×¥í¡Ë¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¾¾²¬¤Ï¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤ÏÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ï¥í¥×¥í°¦¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Ï¥í¥ª¥¿¡É¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ª¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤ë¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿ä¤·¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È¸½¾ìÉüµ¢¡É¤ò¤·¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¾¾²¬¡£¡ÖºßÂð¤Ç¡È¸«¼é¤ê¡É¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÀ¸¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ø¸½¾ì¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿ä¤·¤ÏÀ¸¤¤ëÁ´¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÆü¡¹¤¬µ±¤¯¤³¤È¤òº£¤µ¤é»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¸½ºß¤Î¿ä¤·¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ï¥í¥×¥í¤ÏÁ´Éô¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´¨¤¤Åß¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤Î¡ØÀã¤Î¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÀÊ¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤â¥Ï¥í¥ª¥¿¤Ç¡¢¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä2¿Í¡£Áó°æ¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¥ª¥¿¥¯¤È¥ª¥¿¥¯¤¬Æ±ÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¡£¾¾²¬¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤Î¡Ö´¨¤¤¤Í¡£¡×¤ò¿ä¤·¤ÎÅß¤Î°ì¶Ê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢Âçºå¤Î»ÕÁö¤òºÌ¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡£1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×´¿´î¤Î²Î¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢Áó°æ¤ÏÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ²Î¼ê¤Î°ìÀÄãØ¡¢ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡¦¸ÝÆ¸¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤Ï¡¢º´ÅÏÍµ»á¤¬27Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¡£
