¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡ÙÁó°æÍ¥¤¬Ï¯ÆÉ¤òÃ´Åö¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¡¡2Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤Î¾¾²¬çýÍ¥¡Ö´¶Æ°¤ò¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡×³«ºÅÁ°¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡Âçºå¤Î»ÕÁö¤òºÌ¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤¬12·î7Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤È¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ø°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÁó°æÍ¥
¡¡¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×´¿´î¤Î²Î¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯12·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ËÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬1Ëü¿Í¤ÎÀª¤¤À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÄ»È©¡ª¡×¡ÖÂçºå¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥¹¥´¤¤¤Ã¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤òÁ°¤ËÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁó°æ¤Ï¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊúÍÊ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤É¤Î¤ß¤Á¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë½¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÍ§¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤º´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬¤Ï¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤Îµ±¤¤¬°ìÀÆ¤Ë¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£º£Ç¯¤Ï´¶Æ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤ò27Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ê³Ý¤±¤ëº´ÅÏÍµ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ïºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢Àï¸å80Ç¯¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¼¡É¤Ç¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±éÁÕ²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¡¦°ìÀÄãØ¡¢ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡¦¸ÝÆ¸¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ëÁó°æÍ¥
¡¡¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×´¿´î¤Î²Î¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯12·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡1Ëü¿Í¤Î¹ç¾§ÃÄ¤òÁ°¤ËÏ¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁó°æ¤Ï¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Î¥ß¤Î¿´Â¡¤Î¿Í´Ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊúÍÊ¤·¹ç¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡¢¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤±¤Ð¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤É¤Î¤ß¤Á¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ë½¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ëÍ§¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËº¤ì¤º´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¾¾²¬¤Ï¡Ö1Ëü¿Í¤ÎÌ¿¤Îµ±¤¤¬°ìÀÆ¤Ë¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£º£Ç¯¤Ï´¶Æ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤¤Á¤ó¤È¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤ò27Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ê³Ý¤±¤ëº´ÅÏÍµ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ïºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¡¢Àï¸å80Ç¯¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ú´ï¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¼¡É¤Ç¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê±éÁÕ²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¡¦°ìÀÄãØ¡¢ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡¦¸ÝÆ¸¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£