¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤ÇÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¤ÎÂç¹ç¾§ºÆ¤Ó¡© ¡È¸×ÅÞ¡É¡¦º´ÅÏÍµ»á¤¬¤Ë¤ª¤ï¤»
¡¡Âçºå¤Î»ÕÁö¤òºÌ¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤¬12·î7Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£³«ºÅ¤òÁ°¤Ë¡¢Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤ò27Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼ê³Ý¤±¤ëº´ÅÏÍµ»á¤¬ÅÔÆâ¤Ç°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î±þ±ç²Î¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤òÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿À¡¹¤·¤¤¡Ä¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤ë¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×´¿´î¤Î²Î¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯12·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦º´ÅÏ»á¡£ºå¿À¤¬ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤ò½Ë¤·¤Æ1Ëü¿Í¤Ç¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤òÂç¹ç¾§¤·¤¿¡£µ¼Ô¤«¤éº£Ç¯¤â¹ç¾§¤¹¤ë¤Î¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¡×¤È¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¡£¡Ö¤Þ¤¢ËÜÅö¤ËËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ºÆ¤ÓÂç¹ç¾§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬Ï¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤·¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¡¦°ìÀÄãØ¡¢ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡¦¸ÝÆ¸¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿À¡¹¤·¤¤¡Ä¥«¥á¥é¤ËÈù¾Ð¤ß¤ò¸þ¤±¤ë¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡¡Ø1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤¬¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Î¡ÖÂè¶å¡×´¿´î¤Î²Î¤ò¹ç¾§¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ËèÇ¯12·î¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤¬Ï¯ÆÉ¤òÃ´Åö¤·¡¢¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡Ë¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²Î¼ê¡¦°ìÀÄãØ¡¢ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡¦¸ÝÆ¸¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£