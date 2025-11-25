¡Ø¹ñÊõ¡ÙµÈÂôÎ¼¡õÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡õNY¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡ËþÀÊ¡õ¥¹¥¿¥ª¥ÙÂ³½Ð
¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î¥¢¥á¥ê¥«¸ø³«¤Ë¸þ¤±¡¢¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¤ÈÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬¡¢¡Ö±Ç²è¤ÎÅÔ¡×¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¡Ö±é·à¤ÎÀ»ÃÏ¡×¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¾å±Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëËÜºî¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÇ®¶¸¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î18Æü¸á¸å6»þ¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê±Ç²èÇîÊª´Û¡ËÆâ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Þ¥ó¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥§¥È¥í¡ÊÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»öÌ³½ê¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖJ-SCREEN¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¾å±Ç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾å±ÇÁ°¤Ë¤ÏÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¤è¤¦¤³¤½¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÍè¤Æ3ÆüÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤ÈÀ²¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬±«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÀÊ¤Î²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë´Ñ¤¿¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Î¸¶ÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¤Þ¤¿19ºÐ¤Îº¢¤ËË¬¤ì¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤òÏÃ¤·¡¢º£²ó¤³¤ÎÃÏ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿µÈÂôÎ¼¤ÈÍû´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£»Ê²ñ¤Î¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥µ¥ó¤è¤ê¡ÖÍû´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ä¹¤¤´Ö¡¢²ÎÉñ´ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢Íû´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²ÎÉñ´ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¤³¤Î½÷·Á¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ËÈó¾ï¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Â¿Ê¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸³¶¤ò¤«¤±¤Æ·Ý¤òµæ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Èó¾ï¤Ë½ã¿è¤Çµ©¤ÊÀ¸¤Êª¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼Èà¤é¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡¢²òÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î´ë²è¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1Ç¯È¾¤â¤Î»þ´Ö¤«¤±¤Æ·Î¸Å¤·¤¿²ÎÉñ´ì¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢¥×¥í¥»¥¹¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÈÂô¤Ï¡ÖËÍ¼«¿È¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£·Î¸Å¤ò»Ï¤á¤ÆºÇ½é¤Î 3¡Á4¥ö·î¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤êÂ¡Ù¤È¤¤¤¦Êâ¹Ôµ»½Ñ¤ÎÎý½¬¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ðÁÃ·Î¸Å¤Î¸å¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍÙ¤ê¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜÊª¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¸ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À¡¢¤½¤Î·Ý½Ñ¤Ø¤Î¸¥¿È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´îµ×Íº¤ÎÃæ¤Ë¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ëÁÛ¤¤¤Ç¡¢´îµ×Íº¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤âÁê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¥Ñ¥ë¥à¡¦¥É¡¼¥ë¤Î³ÍÆÀ·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¤¬»£±Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢Íû´ÆÆÄ¤¬¤³¤¦±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤ä¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ìò¼Ô¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«È´¤¯¤¢¤ÎÌÜ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤Î»£¤êÊý¤ò3¤Ä¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÀß·×¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÁ´ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î²ÎÉñ´ì¤ÎÍÍ¼°Èþ¤òÂª¤¨¤ë¡¢¤·¤«¤â±Ç²è¤Î´ÑµÒ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£2¤ÄÌÜ¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢µÒÀÊ¤Ê¤É¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¸«¤¿»ëÅÀ¡£3¤ÄÌÜ¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë¤¤¤ëÈà¤é¤ÎÆâÌÌ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´îµ×Íº¤¬º£¤É¤ó¤Ê½Å°µ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌÅª¤ÊÇúÈ¯¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÉñÂæ¤Ë¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡¢¸÷¤È±Æ¤Ç¸À¤¦¤È±Æ¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç±Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤ò»£¤ë¡£¤½¤Î3¤Ä¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÇÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÈÂô¤Ø¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´îµ×Íº¤Î·Ð¸³¥ì¥Ù¥ë¤ä´¶¾ð¤Î¾õÂÖ¡¢Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤Æ±éµ»¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Î°Û¤Ê¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡ÖÍû´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤È¤·¤Æ¡¢ÍÙ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¤ª½é¤È¤·¤Æ¡ØÁ¾º¬ºê¿´Ãæ¡Ù¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¤¿¤À¤¿¤À·Î¸Å¤·¤¿¤³¤È¤òÈþ¤·¤¯ÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»þ¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´îµ×Íº¤Î¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ª½é¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ª½é¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´îµ×Íº¡Ù¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤ÎÁ°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¤½¤³¤Ë´îµ×Íº¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ð¸ç¤ä¶²ÉÝ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Â¾¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¼êË¡¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Î´îµ×Íº¤Î¿´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹´ÑµÒ¤ä¡¢µÈÂô¡¢Íû´ÆÆÄ¤ÎÈ¯¸À¤òÇ®¿´¤Ë¥á¥â¤¹¤ë´ÑµÒ¤Ê¤É¤¬¤ª¤ê¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÇ¸å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇµÈÂô¡¢Íû´ÆÆÄ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÍâÆü¤Ï¡¢ÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥µ¥¤¥ó¤òË¬¤ì¤¿µÈÂô¤ÈÍû´ÆÆÄ¡£º£²ó¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿µÈÂô¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²÷À²¤ÎÃæ¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¡¢Íû´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤¿¤Î¤¬10Âå¤Îº¢¡£Åö»þ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï²¿¤«´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤¬ÉÔ»×µÄ¤È¶á¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¾å±Ç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»þ¤ÎÇï¼ê¤äËÍ¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ð÷¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¾¯¤·¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÄ¶¤¨¤Æ²¿¤«Ç÷ÎÏ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾å±Ç¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²æ¡¹¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿»þ¡¢ÆÃ¤Ë¡È´îµ×Íº¡ÊµÈÂô¡Ë¡É¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿»þ¤Î¡ØËÜÊª¤¬¸½¤ì¤¿¡ª¡Ù¤È¡¢¶õµ¤¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢È©¤Ç´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¾å±Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÊÆ¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Àè¹Ô¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëAMC Universal City¤Ç¤âÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼Â»Ü¡£Á°Æü¤Î¾å±Ç²ñÆ±ÍÍ¡¢µÈÂô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¡È´îµ×Íº¡É¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¡ª¤È²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÍû´ÆÆÄ¤¬¡Ö²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¦°ÕµÁ¡¢Ìò¼Ô¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤â¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤½¤Î¶¸µ¤¤ò´Þ¤á°ÚÉÝ¿´¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Åª¤ËÉáÊ×Åª¤Ê´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¡¢¤³¤³¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤âÍÆñ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¡Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ý»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë°¦Áþ¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í´Ö¤¿¤Á¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ì¹Ô¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤«¤éÌó3900¥¥í¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦²£ÃÇ¤ò¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÅþÃå¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¡¢ËÜºî¤¬Àè¹Ô¸ÂÄê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¹¥¤¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¡¢Îò»Ë¤¢¤ë·à¾ìAngelika Film Center¤Ø¡£¾å±Ç¸å¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËµÈÂô¤ÈÍû´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖµÈÂô¤µ¤ó¤Î¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤«¤Î°ìÀ¸¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂçÊÑ¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á£±Ç¯È¾Èñ¤ä¤·¤¿²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö1Ç¯È¾¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£²ó²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò±é¤¸¡¢Èà¤é¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤äÂ¾¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±é¤¸¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¾ï¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î´Ö¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¥ª¥ó¥ª¥Õ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´îµ×Íº¤ÏÆü¾ï¤ÈÉñÂæ¤Î¶³¦Àþ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ìò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ÐÎ©¤Ä¤Û¤É¡¢Æü¾ï¤Î¹¬¤»¤¬ÉñÂæ¤ËµÛ¤¤¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´îµ×Íº¤Û¤É¤Î¡¢¤¢¤ë¼ï¶¸µ¤¤¸¤ß¤¿³Ð¸ç¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤µ¤ó¤â²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤â¡¢¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¤Î½Ö´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢´îµ×Íº¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ò¿ÀÀ»²½¤·¤¿¤ê¡¢°Ëâ²½¤·¤¿¤ê¤»¤º¡¢Èà¤Î´¶¾ð¤ä¹ÔÆ°¤òºÛ¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¯¤·Âª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¡¢¿ÀÈëÅª¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£´îµ×Íº¤ò¾¯¤·Âª¤¨¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¼ÁÌä¤¬¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢·Ý½Ñ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´îµ×Íº¤Ë¤·¤«¡¢Èà¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤·¤«ÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÃÏ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Èà¤òÄÌ¤·¤Æ´ÑµÒ¤Ç¤¢¤ë²æ¡¹¤Ï²¿¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢·Ý½Ñ²È¤Î°ÕµÁ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤«¶È¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¤Î¶ìÆñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾å±Ç¸å¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì´ÑµÒ¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Íâ23Æü¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤Æ¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡½¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÏÁÏÀß¤«¤é115Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¡¢ÆüÊÆ¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÌ±´ÖÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¡¢Áð´Ö×½À¸¡¢¥ª¥Î¡¦¥è¡¼¥³¡¢¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¡¦Ê¸²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿ÃÄÂÎ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Êä½õÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤¿¡£
¡¡¸á¸å2»þ¤«¤é¤Î¾å±Ç¸å¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿µÈÂô¤Ï¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ï´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤ËÅÏ¤ëÊª¸ì¤Ç¡¢¼ã¤¤»þÂå¤«¤é¹âÎð´ü¤Þ¤Ç±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºÐ·î¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç´îµ×Íº¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð¡¢½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤½¤Î½÷·Á¤¬À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢Îã¤¨¤Ð»ÑÀª¤äÏÃ¤·Êý¡¢ÌÜÀþ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤Î½÷·Á¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÇ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº¤Æñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢²ñ¾ì¤Î´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö´îµ×Íº¤È¤·¤Æ¤ª½é¤ò±é¤¸¤¿¤ê¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¯¡¢ºÇ½é¤ËÍû´ÆÆÄ¤«¤é¤½¤Î±é½Ð¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´îµ×Íº¤Î¿ÍÀ¸¡¢º£¤½¤³¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈó¾ï¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÍÍ¼°Èþ¤È¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤È¤³¤í¤ò¤¢¤¨¤Æ¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¤ª¼Çµï¤Ç±é¤¸¤ëÉôÊ¬¤ÏÆÃ¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò´Ñ¤ÆÍû´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¼Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ø¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾ÞÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬±Ç²è´Û¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£3»þ´Ö¤Î±Ç²è¤Ç²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è´Û¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëË×Æþ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¤½¤ì¤È²ÎÉñ´ì¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ý½Ñ¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤Êý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò·à¾ì¤ÇÍá¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÍá¤Ó¤¿¤â¤Î¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â·à¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤ÎµÏ¿ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÆüÌë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤Î¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢6·î¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÁíÎ©¤Á¤ÎÇï¼ê¤ÇµÈÂô¤ÈÍû´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡Íû´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌó25Ç¯Á°¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÂ´¶ÈÀ©ºî¤Çºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¡Ê¡ØÀÄ¡Áchong¡Á¡Ù¡Ë¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢NYU¤Î³ØÀ¸±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Ë½é¤á¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾ÞÆüËÜÂåÉ½¤ÎºîÉÊ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÃÏ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¶½Ê³¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢µÈÂô¤Ï¡Ö20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÍè¤Æ°ÊÍèÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤Û¤ÜËèÇ¯1²ó¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó½é¤á¤Æ»Å»ö¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢³§ÍÍ¤ÈÄ¾ÀÜ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢±Ç²è¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö±Ç²è¤ÎÅÔ¡×¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¡Ö±é·à¤ÎÅÔ¡×¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
