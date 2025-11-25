¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥³¥¢¤Ê¤Î¤«¡×Ãæ¹ñ¤Î¡È14¡Ý£°¡É°µ¾¡¤Ë³¤³°¾×·â¡ªU-22ÂåÉ½¤¬Âç¶ìÀï¤ò¤·¤¿Áê¼ê¤ò°µÅÝ¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×¡ÚU-17¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ½Áª¡Û
¡¡¸½ºß¡¢2026Ç¯U-17¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÍ½Áª¤¬¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬³«ºÅ¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×A¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÂçº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£11·î24Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Âè£²Àá¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬Åì¥Æ¥£¥â¡¼¥ë¤ò¤Ê¤ó¤È14¡Ý£°¤ÇÇË¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡³«»Ï£¶Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¥Û¥¹¥È¹ñ¤Ï¡¢41ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÁê¼ê¤ò°µÅÝ¡££³Áª¼ê¤¬¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤Ë¡¢³¤³°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤³¤ì¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥³¥¢¤Ê¤Î¤«¡×
¡ÖGK¤¬µ¤¤ÎÆÇ¤À¡×
¡Ö²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤ê¤¹¤®¤À¡×
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÂç¿Í¤È»Ò¶¡¤À¡×
¡ÖµÙ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Î¾¹ñ¤Ïº£Ç¯£¹·î¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×Í½Áª¤Ç¤âÂÐÀï¡£Æ±¤¸¤¯³«ºÅ¹ñ¤À¤Ã¤¿U-22Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢U-22Åì¥Æ¥£¥â¡¼¥ëÂåÉ½¤Ë£²¡Ý£±¤Î¿É¾¡¤È¡¢Âç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
