¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆîÉô¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢µÄ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¶¾Úºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥³¥ß¡¼¸µÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¡ÊFBI¡ËÄ¹´±¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¯ÁÊ¤ÏÌµ¸ú¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µ¯ÍÑ¤·¤¿Æ±½£Ï¢Ë®ÃÏ¸¡¥È¥Ã¥×¤Î¥Ï¥ê¥¬¥ó»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¤Ì¿¼êÂ³¤¤¬°ãË¡¤Ç¤¢¤ê¡¢µ¯ÁÊ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¸¢¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¥³¥ß¡¼»á¤òÀ¯Å¨¤È¸«¤Ê¤¹¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ëÊóÉüÁ¼ÃÖ¤À¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º»ÊË¡Ä¹´±¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¯ÁÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ï¥ê¥¬¥ó»á¤ÎÇ¤Ì¿¼êÂ³¤¤òÌäÂê»ë¤·¤ÆÌµ¸ú¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£