£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£¹£´¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï£²¡¥£·¡ó¤ÎÂçÉý¹â
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö14:09¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö04:09¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46540.27¡Ê+294.86¡¡+0.64%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22874.52¡Ê+601.44¡¡+2.70%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49530¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+750¡¡+1.52%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9534.91¡Ê-4.80¡¡-0.05%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23239.18¡Ê+147.31¡¡+0.64%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7959.67¡Ê-22.98¡¡-0.29%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.503¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.033¡Ê-0.031¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.673¡Ê-0.039¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.236¡Ê-0.014¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.692¡Ê-0.011¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.537¡Ê-0.009¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.175¡Ê-0.020¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.443¡Ê-0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.772¡Ê-0.045¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.81¡Ê+0.75¡¡+1.29%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4155.60¡Ê+39.60¡¡+0.96%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88740.63¡Ê+774.53¡¡+0.88%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1391Ëü6306±ß¡Ê+121462¡¡+0.88%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡46540.27¡Ê+294.86¡¡+0.64%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22874.52¡Ê+601.44¡¡+2.70%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49530¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+750¡¡+1.52%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 9534.91¡Ê-4.80¡¡-0.05%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 23239.18¡Ê+147.31¡¡+0.64%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7959.67¡Ê-22.98¡¡-0.29%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.503¡Ê-0.004¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.033¡Ê-0.031¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.673¡Ê-0.039¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.236¡Ê-0.014¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.692¡Ê-0.011¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.537¡Ê-0.009¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.175¡Ê-0.020¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.443¡Ê-0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.772¡Ê-0.045¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á58.81¡Ê+0.75¡¡+1.29%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4155.60¡Ê+39.60¡¡+0.96%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
88740.63¡Ê+774.53¡¡+0.88%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1391Ëü6306±ß¡Ê+121462¡¡+0.88%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì