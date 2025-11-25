¡Ú¶¥ÎØ¥³¥é¥à¡Û¾ò·ï¤µ¤¨¤½¤í¤¨¤ÐÁÀ¤¨¤ë¡ªµÇ°¤ÎÇä¤ê¾å¤²80²¯±ßÂæ
¡¡¾¯¤·Á°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢10·î31Æü¤«¤é11·î3Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÍÆü»Ô74¼þÇ¯µÇ°¡ÖÝù¿åÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤ÎÁíÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î79²¯9111Ëü8200±ß¡£º£Ç¯9·î¤ËÊ¡°æ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿G2Âè41²ó¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¡£µÇ°¤Ç¤Ï15Ç¯5·î3¡Á6Æü¤ÎÊ¿ÄÍG3¡¦65¼þÇ¯¤ÇµÏ¿¤·¤¿85²¯9121Ëü7700±ß°ÊÍè¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç¤¤Ê¿ô»ú¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Ï³«ºÅÆüÄø¤À¤í¤¦¡£¶âÍËÆü¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤Î3Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤ÏÊ¸²½¤ÎÆü¤ÇÀ¤´Ö¤Ï3Ï¢µÙ¡£G1¤Î¶¹´Ö¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ëÂç¤¤ÊÂç²ñ¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¿Æü¤Ê¤¬¤é½éÆü¤«¤é14²¯8037Ëü6200±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤·¤Æ2ÆüÌÜ¤Ï20²¯2999Ëü2500±ß¤Ç¡¢½à·è¾¡Æü¤Î57Ëü6900±ß¾å²ó¤ë¿ô»ú¡£¤³¤ÎÃÊ³¬¤ÇÇä¤ê¾å¤²ÌÜÉ¸¤Î58²¯±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë»»ÃÊ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼2ÆüÌÜ¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç2¤ÄÌÜ¤ÎÍ×°ø¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£ËÜÂç²ñ¤Ë¤Ï¿¿¿ù¾¢¡¢´äËÜ½Ó²ð¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡¢¾¾±ºÍª»Î¡¢¸¤ÉúÍ¯Ìé¤ÎSSÀï»Î5¿Í¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ»²²Ã¡£²Ã¤¨¤Æº£Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÀ©¤·¤¿»ûºê¹ÀÊ¿¤È¡¢´²¿Î¿Æ²¦Ç×¤ò¾¡¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î²Å±ÊÂÙÅÍ¤È¡¢¼¡´üSSÀï»Î¤¬2¿Í¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GP¾Þ¶â¥Ü¡¼¥À¡¼ÉÕ¶á¤Î¿¼Ã«ÃÎ¹¡¢Àõ°æ¹¯ÂÀ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¡£½éÆüÆÃÁª¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äG1·è¾¡ÊÂ¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¡£¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æó¼¡Í½Áª¤Ç¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ë¼´¤È¤·¤Æ³Æ¥ì¡¼¥¹¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Çä¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤Î¡È¥¹¡¼¥Ñ¡¼µÇ°¡É¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¿À»³ÂóÌï¡£¾Þ¶â¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Î560Ëü±ß¡£¤½¤Î¶â³Û¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÁÒ¤Î¶¥ÎØº×¤â½ª¤ï¤ê¡¢12·î30Æü¤ËÊ¿ÄÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ÎÄê¡£º£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¤Ï1²¯4600Ëü±ß¡£¹¥¾ò·ï¤µ¤¨½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢µÇ°¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤â80²¯±ßÂæ¤òÁÀ¤¨¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µ´¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÏÌ´¤Î1²¯5000Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤½¤¦¤À¡£