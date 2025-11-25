¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¡½éÆü¡Û12R¤ÏÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡ÀäÉÊ¥¿¡¼¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËÆ¨¤²¤ë
¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç¤¤ç¤¦25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü12R¤Ë¤ÏÃË»Ò¥É¥ê¡¼¥àÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÃÓÅÄ¤ÏÄ¾¶á¤ÎÆ°¤¤¬¤¤¤¤58¹æµ¡¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡£²óÅ¾ÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬³Î¼Â¤Ë¾å¾º¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£·þ¤é¤»¤ºº¹¤µ¤»¤º¤ÎÀäÉÊ¥¿¡¼¥ó¤Ç°ìµ¤¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ë¡£ÂÐ¹³¤Ë¤Ï¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤¿Ëö±Ê¤ò»ØÌ¾¡£Ê¡²¬¤Î3¥³¡¼¥¹¤Ï¥¿¡¼¥ó¤Î³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¯¹¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£ÀÚ¤ì¤Î¤¤¤¤¹¶¤á¤ÇÃÓÅÄ¤ò¶¼¤«¤¹¡£Í½ÊóÄÌ¤ê¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¶¯¤¤¤È³ý¸¶¤Ëº¹¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¡£5¥³¡¼¥¹¤ÎÇÏ¾ì¤ÏÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤Î·þ¤êº¹¤·¤Ç°ìÈ¯¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡ã1¡äÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ç²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¯¤·²óÅ¾¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¡²¬¤Ï¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤¬Íß¤·¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ã2¡ä³ý¸¶Íªµª¡¡°ìÈ¯ÌÜ¤Ë¾è¤Ã¤¿ÂÎ´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤ÆÈ¿±þ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã3¡äËö±ÊÏÂÌé¡¡¹Ô¤Â¤ÎÂÎ´¶¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£µ¯¤³¤·¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤Ï½Å¤¤¤±¤É²óÅ¾¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤²¹¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã4¡ä¶ÍÀ¸½çÊ¿¡¡µ¯¤³¤·¤ä°®¤ê¹þ¤ß¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¹Ô¤Â¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬¤Ç¥¦¥Í¥ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ú¥éÃæ¿´¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã5¡äÇÏ¾ìµ®Ìé¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÈÉ¤Ç¤Ï°ì½ï¤¯¤é¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ã6¡äÀ¾»³µ®¹À¡¡¥Ú¥é¤ÏÉáÃÊ¾è¤é¤Ê¤¤¿¤Ó·Ï¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤¿¡£²óÅ¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Æ°Õ³°¤È½ÐÂ¤¬¤¤¤¤¡£Á°¸¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£