¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¿G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡Û¿¼Ã«ÃÎÇî¡¡¡ÈS¥é¥ó¥¯¡É50¹æµ¡¥²¥Ã¥È
¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç¤¤ç¤¦25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡S¥é¥ó¥¯¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬1´ð¤À¤±ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤ËÆÃÄ§¤¬½Ð¤ë50¹æµ¡¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¿¼Ã«ÃÎÇî¡Ê37¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤¢¤È¤Ï¥Ú¥éÄ´À°¤Ç¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÈ´·²µ¡¤òËÜµ¤¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯ËÜÈÖ¤Ç¤Ï°ÒÎÏ¤¬½Ð¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¡¡¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤Ç¤ÏÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¹¥¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÎÆþÂôÍ§¼£¤¬¥º¥É¥ó¥º¥É¥ó¤ÈÌÔ¹¶Ï¢È¯¡£ËÜ¿Í¤Î´¶¿¨¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¥É¥ê¡¼¥àÁÈ¤âÁí¤¸¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÍÀ¸½çÊ¿¡Ê39¡áºë¶Ì¡Ë¤À¤±¤Ï¡¢¤ä¤äÎôÀª¥¨¥ó¥¸¥ó¡£Á°ÀáG1V¤Î¹¥¥ê¥º¥à¤Ç²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡£
¡¡Â¾¤Ç¤Ï¾åÛêÄª¿ó¡Ê31¡áÂçºå¡Ë¡¢ÃçÃ«ñ¥¿Î¡Ê31¡áÊ¡²¬¡Ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¹¥É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£¾åÛê¤Î¼ê±þ¤¨¤ÏÎÉ¹¥¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËÃçÃ«¤¬¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎÏ¶¯¤¤¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò21¿Í¤Ë¤Ï¿ô»ú¤ÎÄã¤¤21´ð¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀ¶Ç¸æÆ»Ò¡Ê34¡áºë¶Ì¡Ë¤Ë°ìÈÖ¤ÎÎÉµ¡¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£