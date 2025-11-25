¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡ÛÃË»Ò¥É¥ê¡¼¥à1¹æÄú¡¦ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¡Ê¿¾ï¿´ÊÝ¤Ã¤Æ¹¥È¯¿ÊÁÀ¤¦
¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê12·î16¡Á21Æü¡¢½»Ç·¹¾¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëSG¡ÖÂè28²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç¤¤ç¤¦25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü12R¤ÏÃË»Ò¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ò¼Â»Ü¡£1¹æÄú¤Ë¤ÏÃÓÅÄ¹ÀÆó¡Ê47¡á°¦ÃÎ¡Ë¤¬¹µ¤¨¤ë¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Ö¤ê¤â¸«¤»¤Ê¤¤¡£ÃÓÅÄ¹ÀÆó¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ËÃ¸¡¹¤ÈÁ°¸¡ºî¶È¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÅö³Î¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤ÇÇ¯Ëö¤ËÎ×¤à¤«¤¬¾ÇÅÀ¤À¡£¡Ö½ç°Ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¾Þ¶â¥é¥ó¥¯6°Ì°ÊÆâ¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ë2nd¤«¤é¤Ï½Ð¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¾ï¤ËÎäÀÅ¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢Ðíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢11ÅÙ¤ÎSGÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÂÄê¡£Éâ¤ÄÀ¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£6·î¥°¥é¥Á¥ã¥ó¤Ç¤Ï¶ì¼ê¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¸ÍÅÄ¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎSGÂ×´§¡£Äê¾¾Í¦¼ù¤äËö±ÊÏÂÌé¤éÅÐÏ¿ÈÖ¹æ5000ÈÖÂæ¤ÎSG¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â·òºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÀ¤Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾ï¤Ëµ±¤¤òÊü¤Á¡¢ºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ëÊ¡²¬¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤³¤½¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢SGÍ¥½ÐÎò¡Ê16Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼6Ãå¡Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤µ¤¨»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿åÌÌ¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤ËÊÂ¤Ö3ÅÙÌÜ¤Î¶â´§³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤»¤º¤È¤â¾Þ¶â¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬¶áÆ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Ì¤Åþ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÇ¯Ëö¤Ø¡£¤½¤ó¤ÊÀÄ¼Ì¿¿¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£