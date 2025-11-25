¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡¡½éÆü¡Û11R¤Ï±óÆ£¥¨¥ß¡¡È×ÀÐ¤Î¥¤¥óÀï¤Ç´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î28¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë½Ð¾ì¤Ø¤ÎºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ëG2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Ç¤¤ç¤¦25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£½éÆü11R¤Ë¤Ï½÷»Ò¥É¥ê¡¼¥àÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡±óÆ£¤ò¿®Íê¤¹¤ë¡£ÎÉµ¡¸ò¤¸¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤é´í¤¦¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÄãÄ´µ¡¥º¥é¥ê¤Îº£Àá¤Ê¤éÊ¿ËÞ27¹æµ¡¤âÂç¤¤ÊÉÔÍø¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º®Àï¤Î¼¡°ÌÁè¤¤¤ÏÃÏ¸µ¤òÁö¤ê´·¤ì¤¿¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅÏÊÕ¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÊ¿¹â¡¢¼é²°¤¬ÁÇÁá¤¯¹¥°Ì¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â½½Ê¬¤À¡£
¡¡¡ã1¡ä±óÆ£¥¨¥ß¡¡ÆÃ·±¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ´¶¤¬ºÇ¶á¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤ÎÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡ã2¡äÊ¿¹âÆàºÚ¡¡¤¤¤±¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£Á´Á³¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ã3¡ä¼é²°ÈþÊæ¡¡¤â¤é¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ú¥é¤È¼«Ê¬¤ÎÂÎ´¶¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã4¡äÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¡ÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ú¥é¤Ï¸«¤¿¤±¤ÉÃ¡¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤À¤«¤é¤Èµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡ã5¡ä³ùÁÒÎÃ¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë´¶¤¸¤ÏÉáÄÌ¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡ã6¡äÀîÌî²êÍ£¡¡²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢Â¾¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£