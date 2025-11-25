¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡á£Á£Ð

¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á¸þ°æ¤æ¤¦»Ò¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï£²£´Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¯¸Ç¤À¡ª¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£

¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÀª¡¢¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¡¢ÂçÆ¦¤Ê¤ÉÇÀ»ºÊª¤ò½ä¤Ã¤Æ½¬»á¤ÈµÄÏÀ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿ÂæÏÑ¤äÂè£²¼¡ÂçÀï¤ò½ä¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀÚ¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡¢¼«¤é¤Î£´·îË¬Ãæ¤Ë²þ¤á¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍèÇ¯¸åÈ¾¤Ë½¬»á¤¬Ë¬ÊÆ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÉÐ¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤È¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î²ñÃÌÆâÍÆ¤ÎÀâÌÀ¤ÏÂç¤­¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤ÎÁÀ¤¤¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£