¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¡ÄÅ·¿´VSÂó¿¿Àï¤ËÃøÌ¾¿Í½¸·ë
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3-0¡Ê116-112¡ß2¡¢117-111¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ìó13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìÀï¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤Î»Ñ¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç°æ¾å¤¬Æá¿ÜÀî¤ò·âÇË¤·¤¿¤³¤Î¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¶¨»¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£2022Ç¯¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç°úÂà¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÌîµå±¿±ÄÉôÌçÊäº´¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¹ë¾»á¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ò¹¹¿·¡£²ñ¾ì¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡×¤Ç¡¢¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀÄ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Æ²¡¹¤È¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹áÀî¾ÈÇ·¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¹áÀî¾ÈÇ·¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö²ñ¾ì¤Ë²ÃÆ£¹ë¾¤¤¤¿¤¾¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¤Þ¤¿¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤¿¤Ê¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë