¡ÚÂ³Êó¡ÛÂÓ¹vs¶üÏ©¤¬30¿ÍÂçÍðÆ®¡ª ¿·¤¿¤Ë21ºÐÃË¤òÂáÊá ¹â¹»À¸¤ÎÆ¬Éô¤ò½³¤ë ËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»¡¦¶üÏ©·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯11·î24Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇËº¢Ä®¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦ÅÚÌÚºî¶È°÷¤ÎÃË¡Ê21¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï2025Ç¯8·î17Æü¡¢¶üÏ©»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë»ÜÀßÍÑÃÏÆâ¤Ç¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤ÎÆ¬¤ò½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤ÏÆ¬¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬Â°¤¹¤ë¡ÖÂÓ¹Àª¡×¤È¡¢Èï³²¼Ô¤¬Â°¤¹¤ë¡Ö¶üÏ©Àª¡×¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ30¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÍðÆ®¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂÓ¹Àª6¿Í¤È¶üÏ©Àª2¿Í¤Î·×8¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÓ¹Àª¤â¶üÏ©Àª¤âÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ëー¥×¡Ê¡á¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
³¤,
»ûÅÄ²°,
Åìµþ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÇÛÀþ,
»×¤¤¤ä¤ê