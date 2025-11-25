£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¡¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¤È£·Ç¯¤Ö¤êÉñÂæ¶¦±é¡ÖÆü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¡×
¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢ÉñÂæ¡Ö²»³Ú·à¡¡¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÍèÇ¯£³·î£¸¡Á£±£¶Æü¡¢Âçºå¡¦¿¹¥ÎµÜ¥Ô¥í¥Æ¥£¥Û¡¼¥ë¤Û¤«¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¡¦¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê£µ£¹¡Ë¤È£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¥¨¥í¥Á¥·¥º¥à¤È¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤¬ËþºÜ¤Î¡ÈÉÔ¾òÍýÈÈºá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼²»³Ú·à¡É¡££±£¹Ç¯¤Ë£²¿Í¤Î½é¶¦±éÉñÂæ¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡×¤Çºî¡¦±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÀÄÌÚ¹ë»á¤¬ºÆ¤Óºî¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£°ÂÅÄ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Ç»äÎ©ÃµÄå¤Î¿¹ÅÄÎÓ¿¼»Ö¡Ê¤â¤ê¤¿¤Ð¤ä¤·¡¦¤Õ¤«¤·¡Ë¤ò±é¤¸¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ñÌ¯¤Ê°ÍÍê¿Í¤ÇÈþÍÆÀ°·Á°å»Õ¤Î·ÜÌîÂ¼À¿Ìé¡Ê¤È¤ê¤Î¤à¤é¡¦¤»¤¤¤ä¡Ë¤ò¸ÅÅÄ¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤¤¤¦Á°±Ò¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÉñÂæ¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡Ö·Ú²÷¤Ê²»³Ú¤¬¸ÀÍÕ¤ò¥ª¥Ö¥é¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÆÇ¡¹¤·¤µ¤äÄË²÷¤µ¡¢Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Èº£¤«¤é³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£