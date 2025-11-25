¹â»ÔÁíÍý G20¥µ¥ß¥Ã¥È¤«¤éµ¢¹ñ¡¡¤¤ç¤¦Í¼Êý¡ÖÀ¯Ï«»È²ñµÄ¡×½ÐÀÊ¡¡µëÍ¿¤Î»ýÂ³Åª¤Ê°ú¤¾å¤²ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·
G20¥µ¥ß¥Ã¥È½ÐÀÊ¤Î¤¿¤á¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¹â»ÔÁíÍý¤¬ºòÌë¡¢µ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤ò¾è¤»¤¿À¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤ÏºòÌë¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ÉÜÍ¿ÅÞÆâ¤«¤éÆüÃæ¤Î´Ø·¸°²½¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤â¶¯¤Þ¤ëÃæ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏG20¥µ¥ß¥Ã¥È½ªÎ»¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÈÃæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¸òÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¹â»ÔÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦Í¼Êý¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤È·ÐºÑ³¦¤ÈÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÀ¯Ï«»È²ñµÄ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤ÆµëÍ¿¤Î»ýÂ³Åª¤Ê°ú¤¾å¤²ºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£