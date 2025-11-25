£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡¦°ÂÅÄ¾ÏÂç¡¢ÃµÄåÌò¤Ç¼ç±é¡ÖÝµÊ°¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë¡×¡ÄÍèÇ¯£³¡¢£´·î¡Ö²»³Ú·à¡¡¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡×
¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯£³¡¢£´·î¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ö²»³Ú·à¡¡¥Ý¥ë¥Î¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ê£µ£¹¡Ë¤È£±£¹Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¡×°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉñÂæ¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¾Ð¤¤¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿ÉÔ¾òÍýÈÈºá¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£»äÎ©ÃµÄå¤ò±é¤¸¤ë°ÂÅÄ¤Ï¡ÖÁ°±Ò¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥É¤ÊÉñÂæ¡£Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Èº£¤«¤é³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾å±é¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÅÅÄ¤Ï¡¢ÃµÄå½ê¤Ë°ÍÍê¿Í¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë´ñÌ¯¤ÊÈþÍÆÀ°·Á°å»ÕÌò¡£¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤È¸«¤ËÍè¤Æ¡¢²¼¤ò¸þ¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤ª¼Çµï¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤Ï¹â²¬Ááµª¡Ê£µ£²¡Ë¡¢ÀîÅç³¤²Ù¡Ê£³£±¡Ë¤é¡£Âçºå¡¢Åìµþ¡¢Ê¡²¬¤ò½ä±é¤¹¤ë¡£