Ä¶ÆÃµÞ¡¢¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¤È¤·¤Æ¡È¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡É¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¡ÃÏ¸µ¤ò³®Àû¤Ø
¡¡¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤¬¡¢È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ä¥«¥ó¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFibee¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ó¡¼¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²èÂè2ÃÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¡ª¡ÖÄ²ÆÃµÞ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È
¡¡6·î¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÄ²ÆÃµÞ¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Fibee¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÖFibees¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ó¡¼¥º¡Ë¡×¤ÈÄ¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢µ¼¿Í²½¤·¤¿Fibees¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¡ÖÄ²ÆÃµÞ¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢ÆÃÊÌÈÇMV¡ÖÁö¤ì!!!!Ä²ÆÃµÞ¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1ÃÆ¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡Ö#¥Õ¥¡¥¤¥Ó¡¼¤ÇÄ¶¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤ª¤Ê¤«¤òÁö¤ëÄ²ÆÃµÞ¤¬¡È¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡É¤¹¤ë»Ñ¤ò³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ°ì½ï¤Ë¡È¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡É¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀ®Ä¹¡Ê¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡Ë¡É¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏ¸µ³®Àû¥³¥é¥Ü´ÇÈÄ¥Ä¥¢¡¼¡×¡£Fibee¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¼ê¤Ë¡È¤»¤¤¤Á¤ç¤¦¡É¥Ý¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡¢µ®½Å¤ÊÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¹¹ð¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ë¡£¤¤ç¤¦25Æü¤«¤é¡¢¥Ï¥ë¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ±Ø¹½Æâ¤Ç¤Î·Ç½Ð¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ¤Î¹¹ð¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¼¡¸µ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢X¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤È¡¢Ä²ÆÃµÞ¤«¤é¤Î¸ÂÄê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó2Æü¤Ç´°Çä¤·¤¿¡ÖFibee¤´¾è¼ÖBOX¡×¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖFibee¾è¤ê¤Ä¤®BOX¡×¤ò12·î9ÆüÀµ¸á¤è¤êÆ±¼Ò¸ø¼°ÄÌÈÎ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
