Snow Man¸þ°æ¹¯Æó¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÙSP¥É¥é¥Þ¤ÇÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¡¡µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤Ï¡È¥¯¥»¶¯ÁíÍýÂç¿Ã¡ÉÌò¤Ç½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢12·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý FAKE¡¿TRUTH¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¢¸å9¡§00¡Ë¤Ë¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤ÈSnow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¤¸¤êÉÏ»Ù»ýÎ¨¤ÇµçÃÏ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢¸þ°æ¤ÏÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¤Ç°ìÌåÃå¡©¤¢¤Ã¤¿Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅìµþÇúÇËÍ½¹ð¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ªÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£º£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¹¥´¶ÅÙNo.1¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà¤ß¤µ¤Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞºÇ½ª²ó¤Î¡È¶õ¹Á¤Ç¤ÎÊÌ¤ì¡É¤«¤é2Ç¯¸å¤Î2025Ç¯¡£Á´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³¡Ë¤È¡¢¸É¹â¤Î·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀô¡Ë¤¬¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈNY¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤À¸å¡¢¿´ÂÀÏ¯¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿ÌðÀè¤ËÆüËÜ¤Ç¥Æ¥í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Î¤¿¤áÍèÆü¤·¤Æ¤¤¤¿³§¼Â¤¬¡¢ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ËÀêµò¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¿Í¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í×µá¤Ï¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¡£Åìµþ¤Î³¹¤òÇúÇË¤¹¤ë¤È¶¼Ç÷¤¹¤ëÈÈ¿Í¤Ë¡¢¿´ÂÀÏ¯¤ÏºÆ¤Ó³§¼Â¤ÈÌ¿¤ò·ü¤±¤¿Àï¤¤¤ËÄ©¤à¡£
¡¡µÈÅÄ±é¤¸¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¤Ï¡¢ÇÅËà¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÃæ¡¢³§¼Â¤é¤È¤È¤â¤ËÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÇúÃÆ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸Þ¥Î¶¶¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄ¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤Î¡È¥¯¥»¶¯ÁíÍýÂç¿Ã¡É¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸þ°æ±é¤¸¤ë¡¢ÇÅËà¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦·ª¸¶´´¼ù¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡Snow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â¸÷¤ë¸þ°æ¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§¸Þ¥Î¶¶µÁ¼ÂÌò¡¡µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
³§¤µ¤Þ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ëº£²ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤·¤«¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó´²Âç¤Ê¿´¤Ç¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤â¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥ê¥ë¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥°¥µ¥Ã¤È¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÆâÍÆ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤É¤³¤íËþ¤µ¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢§·ª¸¶´´¼ùÌò¡¡¸þ°æ¹¯Æó
¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò°Õ³°¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¤âËÍ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê´¶¤¸¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¤È¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êSNS»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢´é¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Î°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤«¤é´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â²þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡ÅìÃç·Ã¸ã
¿·¤¿¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª2¿Í¤¬ËÜºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÁ±¡É¤È¡È°¡É¤Î¶³¦¤òÉº¤¦ÁíÍýÂç¿ÃÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ÇÁíÍý¼«¤é¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎØÖÓ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤¡È¸µ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÉÌò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ò±³¤È¿¿¼Â¡Ó¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÃË¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤«¤Ä¿¼¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¤Ç°ìÌåÃå¡©¤¢¤Ã¤¿Ê¡»³²í¼£¡õÂçÀôÍÎ
¡¡2023Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÅìµþÇúÇËÍ½¹ð¤È¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¥¸¥ªÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£º£ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÈFAKE¡¿TRUTH¡É¤¬¼¨¤¹°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ê¡»³¤ÈÂçÀô¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë²Ã¤¨¡¢±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¾¾ÈøÍ¡¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¹¥´¶ÅÙNo.1¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦ÇÅËà¤ß¤µ¤Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ±é¤¸¤ëÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¦¸Þ¥Î¶¶µÁ¼Â¤Ï¡¢ÇÅËà¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÃæ¡¢³§¼Â¤é¤È¤È¤â¤ËÉðÁõ¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¿ÈÂå¶â10²¯¥É¥ë¤òÍ×µá¤·¡¢ÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÔÆâ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿ÇúÃÆ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÇúÃÆ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¸Þ¥Î¶¶¤ÏÁíÍýÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡Ä¡£
¡¡ÉñÂæ¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÈÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ìÊý¤ÇÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄ¡£¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÌò¤Þ¤ÇÉý¹¤¯±é¤¸¤Æ¤¤¿µÈÅÄ¤Î¡È¥¯¥»¶¯ÁíÍýÂç¿Ã¡É¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸þ°æ±é¤¸¤ë¡¢ÇÅËà¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦·ª¸¶´´¼ù¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸½ºß¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡Snow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤â¸÷¤ë¸þ°æ¡£ÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉõ°õ¤·¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ë¸µÈÖÁÈ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¥³¥á¥ó¥È
¢§¸Þ¥Î¶¶µÁ¼ÂÌò¡¡µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
³§¤µ¤Þ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤Ëº£²ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Ìò¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤·¤«¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡¢¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÉÔ°Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó´²Âç¤Ê¿´¤Ç¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤â¤Þ¤ë¤Ç¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¥¹¥ê¥ë¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥°¥µ¥Ã¤È¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÆâÍÆ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤É¤³¤íËþ¤µ¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢§·ª¸¶´´¼ùÌò¡¡¸þ°æ¹¯Æó
¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Ìò¤ò°Õ³°¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¤âËÍ¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê´¶¤¸¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¤È¤«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êSNS»þÂå¤Ç¤¹¤·¡¢´é¤â¸«¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì¤Ä¤Î°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤À¤«¤é´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â²þ¤á¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¡ÅìÃç·Ã¸ã
¿·¤¿¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª2¿Í¤¬ËÜºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÁ±¡É¤È¡È°¡É¤Î¶³¦¤òÉº¤¦ÁíÍýÂç¿ÃÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÎ©¤Æ¤³¤â¤ê»ö·ï¤ÇÁíÍý¼«¤é¤¬¿Í¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤ÎØÖÓ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÆæÂ¿¤¡È¸µ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÉÌò¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ò±³¤È¿¿¼Â¡Ó¤Î¶¹´Ö¤Ç¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÃË¡£¤½¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¡¢¸þ°æ¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤«¤Ä¿¼¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¥¥ã¥¹¥È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬¡¢Êª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£